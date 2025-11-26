Rayados de Monterrey podría robarle esta joya a Cruz Azul que podría extrañar mucho en el Clausura 2026
El club regio busca realizar cambios en la estructura deportiva y uno de los apuntados a llegar a Monterrey es uno de los pilares fundamentales de Cruz Azul
Mientras todos los ojos están puestos en el duelo de Rayados ante Club América por los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2025 , la directiva del club regiomontano se encuentra planificando lo que será el año 2026 y, en estos momentos, una de las piezas más importantes de Cruz Azul estaría en la mira de Monterrey para sumarse a la directiva de la institución una vez finalizado el torneo corriente.
Monterrey busca contratar a Iván Alonso para el 2026
Reportes indican que Monterrey está dispuesto a dejar ir a José Antonio Noriega, director deportivo del club de Nueva León, en caso de que sean eliminados de forma temprana de la Liguilla del Apertura 2025. A pesar de tener varias estrellas dentro del plantel, Rayados aún no ha conseguido campeonar dentro de la Liga BBVA MX y desde la directiva creen que Iván Alonso, de Cruz Azul, podría ser el reemplazo ideal.
Cabe destacar que La Máquina podría perder a una pieza fundamental de su estructura futbolística pensando en el 2026, misma que le ha brindado buenos dividendos durante estos últimos años a pesar de no haber conseguido el título de la Liga BBVA MX o la dolorosa salida de Martín Anselmi meses atrás.
Iván Alonso revolucionó a Cruz Azul desde su llegada
El directivo uruguayo llegó a La Máquina en el año 2023 y, desde entonces, ha buscado llevar al equipo al título de la Liga BBVA MX. Si bien todavía no lo ha conseguido, ha logrado acumular otros éxitos como ser campeón de la Liga de Campeones de la CONCACAF 2025 a pesar de haber sufrido varios movimientos dentro del banquillo.
Los entrenadores que pasaron por Cruz Azul en la era Alonso
La era Alonso comenzó con Martín Anselmi como entrenador (diciembre 2023):
- Salida de Anselmi: El entrenador argentino decidió dejar el club en enero de 2025 tras tener la oportunidad de dirigir al Porto.
- Interinato fructífero: Tras la salida de Anselmi, Vicente Sánchez se hizo cargo del primer equipo logrando alcanzar el título de CONCACAF y clasificando a la Copa Intercontinental 2025 y Mundial de Clubes 2029.
- Entrenador actual: En junio de 2025, La Máquina contrató a Nicolás Larcamón, entrenador proveniente de Necaxa. De momento, clasificó al equipo a los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2025.