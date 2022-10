La Volpe revela qué pasó con Cuauhtémoc Blanco en Alemania 2006

Uno de los grandes ausentes, para la afición de México y la prensa de nuestro país, en el Mundial de Alemania 2006 fue Cuauhtémoc Blanco. Uno de los estandartes de la Selección Mexicana en los últimos años fue borrado de la lista, por Ricardo La Volpe en dicha justa.

A 16 años de que se jugará esa Copa del Mundo, el ‘Bigotón’ explicó que fue lo que pasó con la leyenda de las Águilas del América, y porque decidió llamar al Guille Franco en su lugar.

“Si me preguntas, los dos nueves eran el Guille y Borgetti, pero al no estar Guille empieza a jugar por potencia Kikín, pero nunca me hicieron la pregunta. Si me dices ¿por qué no fue?, porque tenía al Guille. Los jugadores en su mejor momento explosivos eran Guille y Kikín”, aseguró en un podcast del Grinco Castro, exjugador de las Águilas.

Y agregó: “Era un mexicano que venía rompiéndola en Monterrey y no estaba tan equivocado de haberlo llevado y que en 2010 me demuestren quién fue el titular”.

A esto se refiere después de que en Sudáfrica, Franco estuviera por encima de atacantes como el Chicharito, pues estuvo en el 11 inicial en los tres primeros partidos de la Fase de Grupos ante los locales, Francia y Uruguay. Solo fue suplente ante Argentina en los Octavos de Final.

La Volpe revela que Cuauhtémoc Blanco pudo haber ido a Alemania 2006

Además, en dicha plática aclaró que sí existió una pequeña posibilidad de que el Cuau hubiera ido: “La gente no pregunta y te diré algo que siempre falta preguntar. Hay alguien que ni nombran. Yo llevé al Guille Franco. Si Guille no se recuperaba, yo hubiera llevado a Cuauhtémoc Blanco”, agregó.

