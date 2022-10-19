Selección Mexicana: ¿sin sexo durante la Copa del Mundo de Qatar?

La planeación del cuerpo técnico de Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022, debe incluir diversos aspectos para el correcto desempeño de los 26 futbolistas en el terreno de juego. Familiares de los jugadores realizarán el viaje a Medio Oriente para brindar apoyo y seguir los partidos.

De acuerdo con información conocida por Azteca Deportes, los cercanos podrán ingresar al hotel de concentración de México en Qatar el segundo día previo a cada partido de la fase de grupos. Esto significa que habrá convivencias los días 20, 24 y 28 de noviembre. El objetivo es que la delegación tenga espacios de esparcimiento dentro de una concentración, que para el inicio del Mundial ya será de más de un mes para algunos. La única restricción que tendrán es que el acceso a los cuartos estará prohíbido, por lo que no podrían sostener relaciones sexuales.

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En Brasil 2014, el entonces técnico de México, Miguel Herrera, pidió a los jugadores abstinencia sexual durante el mes de la justa sudamericana. En Sudáfrica 2010, Javier Aguirre, fue más abierto al tema y permitió dos encuentros para los jugadores y sus parejas durante el Mundial.

¿Cuál es el hotel de la Selección Mexicana?

La Selección Mexicana de Gerardo Martino se hospedará en el Simaisma A Murwab Resort, ubicado 42 kilómetros al norte del centro de Doha. El lujoso resort cuenta con acceso a la playa, albercas, gimnasio, villas y spa. El costo por habitación ronda los 9 mil pesos la noche.

Premios y asuntos administrativos arreglados

Uno de los temas que más dolores de cabeza ha causado en mundiales anteriores a la Federación Mexicana de Futbol es el de los premios económicos para los seleccionados nacionales. Para Qatar 2022 todo ya está platicado y aceptado por el plantel. Los acuerdos incluyen bonos por partido y rondas avanzadas, viáticos y boletos para los partidos destinados a los familiares que viajan a Catar.

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