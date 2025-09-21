ÚLTIMA HORA: Regalarán MILES de playeras de Carlos Vela

El conjunto del LAFC anunció a través de sus redes sociales que todos sus aficionados que asistan al estadio al partido ante Real Salt Lake se van a llevar de regalo una playera de Carlos Vela.

El encuentro se jugará en el Estadio Banc of California en punto de las 19 horas tiempo del centro de México. El LAFC compartió unas fotos en sus redes sociales en el que se ve que pusieron una playera del equipo con el dorsal número 10 y el nombre de Carlos Vela en todas las butacas del estadio.

Así reaccionó la afición del LAFC con el regalo de la playera de Carlos Vela

La afición se mostró muy emocionada y agradecida por el regalo de la playera de Carlos Vela pues a pesar de ya no ser futbolista del equipo, es considerado una figura e histórico del equipo.

En los comentarios de la publicación, los seguidores han detallado que es un gran regalo para todos los que irán al estadio. Algunos aficionados que no podrán asistir al encuentro, han comentado que el que vaya al partido, agarre una playera y se las venda o se las cambie por lo que pidan.

Los logros de Carlos Vela en el LAFC

Carlos Vela se unió a LAFC en enero de 2018 como su primer Jugador franquicia, su carrera en el club duró hasta 2024. Durante su tiempo en LAFC, acumuló numerosos logros individuales y colectivos, estableciendo récords en la MLS y contribuyendo al éxito del equipo.

Vela logró ganar con el LAFC:



Supporters’ Shield (mejor récord de la temporada regular en MLS): Ganador en 2019 y 2022.

MLS Cup (campeón de los playoffs de MLS): Ganador en 2022.

Lamar Hunt U.S. Open Cup: Ganador en 2024 (aunque su participación fue mínima ese año).

CONCACAF Champions League: Subcampeón en 2020 y 2023

Premios Individuales

Vela recibió múltiples reconocimientos por su desempeño: