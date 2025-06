Carlos Vela rechazó a GRANDE de la Liga BBVA MX previo a su retiro

Rumbo al Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, Pumas sigue sin anunciar altas en su plantilla. A pesar de que la pretemporada ya dio inicio en el cuadro del Pedregal, el Club Universidad Nacional no ha hecho movimientos luego de haber sido sancionados por a FIFA, donde el equipo sigue apareciendo en una lista de prohibiciones para poder inscribir nuevos jugadores, no obstante, dicha sanción estaría por levantarse y bajo las instrucciones de Efraín Juárez, la escuadra de la UNAM comenzaría a reforzarse para encarar la siguiente campaña que arranca el 11 de julio.

Entre los jugadores que pudo haber traído Pumas se encuentra Carlos Vela. El delantero, quien recientemente anunció su retiro profesional, fue contactado por Efraín Juárez para traerlo a la Liga BBVA MX, no obstante, fue muy tarde.

“Yo le hablé y le dije: ‘te voy a traer a Pumas, yo te voy a hacer jugar en México’. Me contestó algo muy bonito y al final me dijo ‘me voy a retirar’. Me escribió otra cosa muy bonita y me dijo ‘si se hubieran dado otras circunstancias, me hubiera encantado que me dirigiera”, dijo el entrenador de la escuadra de la UNAM en una entrevista.

Y es que a lo largo de su carrera, Carlos Vela nunca jugó en México de forma profesional. El atacante hizo su debut en Salamanca y pasó por las filas del Osasuna, Arsenal, West Bromwich Albion, Real Sociedad y Los Angeles FC.

“A Carlos lo conozco como amigo, es un gran ser humano. Hemos pasado muchas, buenas y malas fuera de la cancha y dentro puedo decir que es uno de los jugadores más talentosos de este país”, agregó el DT de Universidad Nacional para Fox Sports.

