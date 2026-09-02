¡Gastos millonarios en España! Las 10 contrataciones más caras de LaLiga en el 2026

Los clubes de la liga española cerraron una ventana de transferencias sumamente agitada este lunes 1 de septiembre. Con un gasto total que superó los 720 millones de euros, LaLiga vivió movimientos estratégicos de alto perfil protagonizados por el Real Madrid, el Barcelona y Atlético de Madrid.

El fichaje estelar del verano lo firmó el Real Madrid tras desembolsar 125 millones de euros por el joven extremo marfileño Yan Diomande, procedente del RB Leipzig. Por su parte, el conjunto del Barcelona no se quedó atrás e invirtió fuertemente en su parcela ofensiva y medular al adquirir a Anthony Gordon (80 millones) y concretar el regreso de Rodri (60 millones) al balompié español. Asimismo, el Atlético de Madrid reestructuró su plantilla con incorporaciones de peso como Morten Hjulmand y el surcoreano Kang-in Lee.

Ranking de los 10 fichajes más caros de LaLiga

Yan Diomande | RB leipzig al Real Madrid | 125 millones de euros Antonhy Gordon | Newcastle al Barcelona | 80 millones de euros Rodri | |Manchester City al Barcelona | 60 millones de euros Marc Cucurella | Chelsea al Real Madrid | |55 millones de euros Morten Hjulmand | Sporting Lisboa al Atletico de Madrid | 40 millones de euros Kang-in Lee | PSG al Atletico de Madrid | 40 millones de euros Cristian Romero | Tottenham al Atletico de Madrid | 33 millones de euros Karim Adeyemi | Borussia Dortmund al Barcelona | 22 millones de euros Alex Grimaldo | Bayer Leverkusen al Atletico de Madrid | 22 millones de euros Denzel Dumfries | Inter de Milán al Real Madrid | 20 millones de euros

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El Real Madrid priorizó el desequilibrio por las bandas con Diomande y el rejuvenecimiento de sus laterales con Cucurella y Dumfries. Mientras, Barcelona apuntaló su mediocampo con la experiencia de Rodri e impregnó de velocidad su ataque con Gordon y Adeyemi.

Por su parte, el Atlético renovó su columna vertebral defensiva y del medio campo gastando más de 130 millones de euros entre Hjulmand, Lee, 'Cuti' Romero y Grimaldo.

