Real Madrid lidera la tabla, Atlético y Barcelona buscan derribarlo

Después de 21 jornadas de LaLiga, faltando el duelo entre Alavés vs Celta de este día, el Real Madrid sigue imponiéndose como el equipo líder de la tabla con 49 puntos, gracias a sus 15 victorias, 4 empates y solo 2 derrotas. Con una diferencia de goles de +30 y 50 goles anotados.

En la jornada reciente, el Atlético de Madrid tuvo un encuentro muy disputado contra el Villarreal, que terminó en un empate 1-1. A pesar de comenzar con un gol en contra, un penalti convertido por Gerard Moreno, el Atlético demostró su capacidad de remontada, pero no pudo conseguir la victoria. Este resultado deja al equipo de Simeone con 45 puntos, en la segunda posición de la tabla.

Por otro lado, Barcelona tuvo una jornada impresionante al vencer a Valencia 7-1. Fermín López anotó dos goles, mientras que Frenkie de Jong, Ferrán Torres, Raphinha, Robert Lewandowski, y César Tárrega (con autogol) también marcaron. Hugo Duro anotó el único gol de Valencia. Este resultado deja al conjunto blaugrana con 42 puntos en la tercera posición.



Athletic Club es cuarto en la tabla con 40 puntos, teniendo el último boleto para la Champions League, mientras Villarreal (34) se ubica quinto con entrada directa a la Europa League y el sorpresivo Mallorca con 30 unidades es sexto y con boleto a la Conference League.

Espanyol (20), Valencia (16) y Valladolid (15) se encuentran en puestos de descenso.

Los jugadores que pelean el título de goleo en LaLiga

Con el hat-trick del francés Kylian Mbappé ante el Valladolid se acerca en la lucha para conseguir el Pichichi de esta temporada. El delantero del Real Madrid llegó a 15 anotaciones, mientras que el líder Robert Lewandowski consiguió un tanto ante Valencia y así sumar 17. El tercer puesto es para el brasileño Raphinha que tiene en su cuenta 12 goles.

El conjunto dirigido por Hansi Flick es el mejor anotador 59. Atlético de Madrid es la mejor defensa con 14 recibidos.

Partidos de la Jornada 22 de LaLiga

Leganés vs Rayo Vallecano (31 enero)

Getafe vs Sevilla (1 febrero)

Villarreal vs Valladolid (1 febrero)

Atlético de Madrid vs Mallorca (1 febrero)



Espanyol vs Real Madrid (1 febrero)

Barcelona vs Alavés (2 febrero)

Valencia vs Celta (2 febrero)

Osasuna vs Real Sociedad (2 febrero)

Real Betis vs Athletic Club (2 febrero)

Girona vs Las Palmas (3 febrero)