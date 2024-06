¡Nuevo récord! Se convierte en el jugador más joven en jugar la Eurocopa

Este sábado 15 de junio del 2024, se disputó el primer partido de la fase de grupo del Grupo B de la Eurocopa 2024 y fue entre España vs Croacia. El encuentro se jugó a las 10 am tiempo del centro de México en el Estadio Olímpico de Berlín, uno de los inmuebles que más capacidad tiene.

Aparte de todas las emociones en este enfrentamiento, nos regaló un nuevo récord en la historia de la competencia que se ve difícil que puedan superar en las próximas ediciones.

Todo se debe gracias a la alineación titular que mandó España para disputar el encuentro. Pues uno de sus jugadores logró obtener un nuevo récord al convertirse en el jugador más joven en disputar la Eurocopa.

✨🇪🇸 Lamine Yamal becomes the youngest player ever to feature at the Euros.

16 years, 338 days old.

…and it happens on special day for Lamine, on his father Mounir’s birthday while he makes Euros debut. pic.twitter.com/YNgxZQtuqm

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2024