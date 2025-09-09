Lamine Yamal vivió un episodio atípico en Turquía con su Selección

Luego del contundente triunfo de la Selección de España sobre Turquía (0-6) en condición de visitante, el joven jugador del F.C. Barcelona, Lamine Yamal, vivió un episodio de tensión: no logró encontrar su pasaporte para volver a su país.

En un video difundido por el programa turco Beyaz Futbol, se aprecia al futbolista buscando con desesperación algo dentro de su maleta e incluso se le ve subir al autobús muy molesto. El medio citado aseguró que se trata de su pasaporte y múltiples reportes de la prensa local indican que, además, regresó a los vestuarios para continuar su búsqueda sin llegar a tener éxito.

Silencio absoluto por parte de Yamal y España

Ni Lamine Yamal ni la Federación Española de Fútbol han emitido declaraciones con respecto al incidente y no está claro si el atacante pudo volver a España con normalidad o debió esperar a que el problema se resolviera. Lo único certero es que, aunque en el cotejo correspondiente a las Eliminatorias Mundialistas no pudo marcar gol, sí aportó un par de asistencias clave para el abultado marcador con el que ‘La Roja’ cerró su actividad de la Fecha FIFA de septiembre.

Sin pasaporte, dependiendo la normatividad de cada país y la premura de la situación, un jugador podría quedar retenido en el extranjero hasta resolver el incidente; sin embargo, el apoyo de la Federación a la que representa y el fácil acceso a su historial migratorio pueden jugar en su favor para obtener una solución rápida.

España, a un paso del Mundial 2026

Por ahora, la selección española domina el Grupo E de la Eliminatoria en Europa, luego de dos victorias holgadas: 3-0 ante Bulgaria y 6-0 ante Turquía, con lo que suma seis puntos y una diferencia de goles de +9, por lo que está colocada en una posición firme para acceder directamente a la Copa del Mundo del 2026, a la que el primero de cada grupo clasifica de forma automática.

Yamal, de apenas 18 años de edad, se ha mantenido como una de las piezas más importantes del combinado que dirige Luis de la Fuente. Debutó con la selección mayor en el 2023 y se convirtió así en el jugador más joven en anotar y hacer su presentación con la absoluta. Fue pieza clave para que España conquistara la Eurocopa del 2024 y se volvió el jugador más joven en disputar una final europea; además, ganó el premio al Jugador Joven del torneo y terminó como máximo asistente.

