Lamine Yamal supera marcas históricas de Messi y Cristiano a los 17 años

A sus apenas 17 años de edad, Lamine Yamal está rompiendo todos los récords de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. El jugador del Barcelona ya cuenta con 100 partidos disputados con el cuadro blaugrana, en los que ha anotado 22 goles. A su edad, el argentino contaba con apenas nueve apariciones y un gol, mientras que el portugués ya sumaba 19 partidos, cinco anotaciones y cuatro asistencias.

“Lamine nos creó tantos problemas… Es un talento de los que nacen cada 50 años. Lo he visto por primera vez hoy en directo, hemos doblado las marcas, las hemos triplicado, y lo que ha hecho…Ajustamos algunas cosas, delante de un ordenador o un micrófono es más fácil. Es un jugador que me ha impresionado y nos creó muchos problemas en la última media hora…No he visto un jugador como Lamine Yamal en los últimos ocho o nueve años”, dijo el estratega del Inter, Simone Inzaghi, tras el encuentro de ida de Champions League.

Llueven los elogios para Yamal

El DT del equipo italiano sabe que tendrá que cubrir bien al futbolista español pensando en la vuelta de semifinales en el torneo de la Orejona.

“Es el mejor jugador del mundo. Lo hace todo muy sencillo…Todo el mundo vio el gran jugador que es. Intentamos detenerlo pero no fue fácil porque tiene un gran talento. Espero que no le dejemos jugar en la vuelta”, dijo el técnico del Inter.

Lamine quiere hacer su propio camino

En los días recientes, Yamal habló acerca de las comparaciones con Lionel Messi a su corta edad.

“No me comparo con él, no me comparo con nadie, y mucho menos con Messi. Él es el mejor del mundo. Eso se lo dejo a ustedes (la prensa). Nosotros pensamos en ser mejor que uno mismo al día siguiente. ¿Que no le ha marcado al Inter? Ha marcado tantos goles a tantos equipos que debe ser el único. Ojalá que yo marque”, dijo el jugador blaugrana.

