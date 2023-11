Lando Norris AMENAZA a ‘Checo’ Pérez

Sergio ‘Checo’ Pérez y Max Verstappen son la pareja de la escudería Red Bull que por segundo año consecutivo hacen que la escudería austríaca sea campeona de constructores.

Sin embargo, la pelea por el campeonato de pilotos, no se ha visto del todo reñida, pues Verstappen le saca más de 250 puntos en la contienda por el primer lugar al piloto mexicano, aunado a esto, Max ya no puede perder el campeonato, pues se coronó matemáticamente en el Gran Premio de Qatar al ganar la carrera sprint.

¿Qué dijo Lando de ‘Checo’?

Dicho lo anterior, los rumores en la prensa internacional han hecho que se ponga en duda la continuidad de Sergio Pérez en Red Bull, además no solo la prensa, sino que ahora, Lando Norris, piloto de McLaren, se suma al querer el lugar del tapatío.

El británico es consciente de que ‘Checo’ Pérez permanecerá mínimo hasta el 2024, sin embargo, no se guardó nada al expresar su punto de vista de ocupar un espacio en la escudería austriaca.

Siempre ha habido rumores conmigo y con otros pilotos. A mi me gustaría serlo en algún momento

Después de esto, Norris continuó y destacó que otros pilotos podrían ser compañeros de Verstappen e incluso dar más batalla al titulo de pilotos.

Estaría bien que fuera Hamilton, sería increíble verle. O Fernando Alonso, a Carlos Sainz, A Charles Leclerc, a George Russell... Todos son grandes pilotos que sabes que se lo podrían más complicado

Lando va en quinto lugar con 195 puntos, y a falta de dos carrera, puede pelear por el cuarto lugar contra Fernando Alonso y sin dejar que Carlos Sainz se acerque a él, pues el español tiene 192.

De igual manera, Ross Brown ex ingeniero de Mercedes, se expresó en querer ver a ‘alguien más competitivo’, “Francamente, lo que me encantaría ver, es alguien más competitivo en el otro auto (Red Bull), porque desafortunadamente Sergio Pérez no está ofreciendo mucha competencia a Max. Y aún cuando tienes un auto dominante, si consigues a alguien que le haga las cosas difíciles (A Verstappen), pensamos en (El Caso de) ROS y HAM, ese fue un gran año, un año en el que Mercedes dominaba”, concluyó.

