Bruno Mars actuará en el GP de Qatar…¿Quién estará en el GP de México?

A solo unas semanas de que se lleve a cabo el Gran Premio de Qatar de 2023 de Fórmula 1, (del 6 al 8 de octubre), el Circuito de Lusail ha anunciado a los tres artistas principales que entretendrán a la multitud durante el fin de semana de la máxima categoría del automovilismo. El artista egipcio Amr Diab actuará después de la clasificación el viernes, el DJ sueco Alesso subirá al escenario después del Sprint del sábado y la superestrella mundial el norteamericano Bruno Mars actuará después del Gran Premio de Qatar el domingo.

2023 marca la segunda visita de la Fórmula 1 a Qatar, ya que el Gran Premio de Qatar hizo su debut en el calendario en el circuito de Lusail en 2021. Las importantes renovaciones en el circuito antes de la segunda edición del evento significan que hasta 50.000 aficionados podrán asistir a cada día de acción de carreras.

En 2021, una selección de artistas locales actuó durante el fin de semana del Gran Premio de Qatar. Las actuaciones tuvieron lugar en la Fanzone, que se encontraba detrás de la Tribuna Principal. Aún no se ha anunciado dónde se llevarán a cabo los conciertos este año, aunque es probable que el área del escenario se amplíe en comparación con hace dos años.

Bruno Mars encabezará el fin de semana del Gran Premio de Qatar 2023

Bruno Mars cerrará el fin de semana del Gran Premio de Qatar 2023 con una actuación eléctrica para los asistentes a las carreras una vez que concluya la acción del domingo. Mars, uno de los artistas más vendidos de todos los tiempos, con cerca de 100 millones de sencillos solo en Estados Unidos, llevará su colección de éxitos, incluidos Just The Way You Are, Grenade y Uptown Funk, al circuito de Lusail el 8 de octubre.

🚨 POST RACE CONCERT QATAR F1 🚨



Se ha confirmado el increíble cartel de conciertos Post Carrera para el Gran Premio de Qatar 🏁



Bruno Mars junto con la superestrella del pop árabe Amr Diab y el DJ sueco Alesso estarán cerrando la noche de una manera espectacular 🎤



Muy pronto… pic.twitter.com/JZVRGvbqjZ — 皿 (@ailoviutl) September 20, 2023

Al igual que Alesso, Bruno Mars tampoco es ajeno a actuar ante un público de Fórmula 1. Anteriormente subió al escenario frente a los fanáticos de las carreras en el Circuito de las Américas durante el fin de semana del Gran Premio de Estados Unidos de 2018.

El acceso a los conciertos es gratuito para todos los poseedores de entradas para el Gran Premio de Qatar 2023. Los poseedores de entradas de 3 días tendrán acceso a los tres conciertos, mientras que los poseedores de entradas de un solo día tendrán acceso al concierto que tendrá lugar el día de su entrada. Los horarios exactos de los conciertos aún no se han anunciado.

No falta mucho para saber los que actuarán en el Gran Premio de México que se llevará a cabo el próximo 29 de octubre.