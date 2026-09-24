Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
QUIERO VER
Fútbol

Llegó a la Liga BBVA MX como el “Padre” de la Selección, pero se fue de México con 0 goles y 117 minutos

Este futbolista sorprendió a propios y extraños como uno de los mejores de su país; sin embargo, la realidad es que nunca trascendió en la Liga BBVA MX.

landon-donovan-leon-decepcion-liga-bbva-mx.jpg
|Pexels

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

Hace casi una década, más precisamente en el año 2018, los Esmeraldas del León sorprendieron a propios y extraños luego de concretar uno de los fichajes más espectaculares en la historia reciente de la Liga BBVA MX por lo que este personaje representa para México y la Selección.

Puebla vs Atlas | Liga BBVA MX | Apertura 2024

Fue durante este año que el Club León cerró el fichaje de Landon Donovan, quien durante mucho tiempo fue el enemigo principal de la Selección Mexicana y que, tiempo después, cayó en la Liga BBVA MX con un performance que quedó mucho a deber respecto a lo que se esperaba de él.

¿Cómo fue la llegada de Landon Donovan a la Liga BBVA MX?

Todo ocurrió durante los primeros días del 2018 cuando el Club León sorprendió con la llegada del atacante Landon Donovan, futbolista que salió del retiro profesional para firmar con el ocho veces campeón del mundo, en lo que representó un fichaje totalmente inesperado para todos.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Fue así como Landon Donovan disputó el torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX bajo la casaca esmeralda y esperando lograr una buena cosecha para la comunidad de León, misma que simplemente no llegó debido al pobre rendimiento que el norteamericano entregó en el campo.

Al final, el jugador de las Barras y las Estrellas únicamente disputó seis partidos con los Esmeraldas del León, mismos de los cuales todos fueron entrando de cambio. Por supuesto que Landon abandonó tierras mexicanas sin ningún gol, asistencia y registrando solo 117 minutos en el campo.

¿Cuántos goles le anotó Landon Donovan a la Selección Mexicana?

A lo largo de su carrera como internacional por Estados Unidos, Landon Donovan tuvo la oportunidad de enfrentar en 17 ocasiones a la Selección Mexicana, mismos en los que registró seis anotaciones de la siguiente forma: 1 en el Mundial 2002, 1 en eliminatorias de la Concacaf, 2 en duelos amistosos y 2 más en Copa Oro.

Tags relacionados
León

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
25 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
25 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
25 SEP
LIVE PREVIO FECHA.png

LIVE PREVIO México vs Colombia | Seleccion Mexicana

5:45 p. m.
26 SEP
MÉXICO VS COLOMBIA FECHA.png

México vs Colombia | Selección Mexicana

6:47 p. m.
26 SEP
BORREGOS MYT VS PUMAS CU FECHA

ONEFA|Borregos Puebla vs Borregos Monterrey

7:20 p. m.
26 SEP
TIGRES VS PUEBLA FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Tigres vs Puebla EN VIVO

9:05 p. m.
26 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |'Popeye’ Aguillón vs Adriano Sayu

11:11 p. m.
26 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
28 SEP
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
28 SEP
HDP HIJOS DE LA PASIÓN.jpeg

HDP| Hijos de la Pasión

4:55 p. m.
28 SEP
LA MESA PROTAGONISTA FECHA 24 AGOSTO .jpeg

La Mesa Protagonista

8:55 p. m.
28 SEP