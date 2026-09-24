Llegó a la Liga BBVA MX como el “Padre” de la Selección, pero se fue de México con 0 goles y 117 minutos

Hace casi una década, más precisamente en el año 2018, los Esmeraldas del León sorprendieron a propios y extraños luego de concretar uno de los fichajes más espectaculares en la historia reciente de la Liga BBVA MX por lo que este personaje representa para México y la Selección.

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Fue durante este año que el Club León cerró el fichaje de Landon Donovan, quien durante mucho tiempo fue el enemigo principal de la Selección Mexicana y que, tiempo después, cayó en la Liga BBVA MX con un performance que quedó mucho a deber respecto a lo que se esperaba de él.

¿Cómo fue la llegada de Landon Donovan a la Liga BBVA MX?

Todo ocurrió durante los primeros días del 2018 cuando el Club León sorprendió con la llegada del atacante Landon Donovan, futbolista que salió del retiro profesional para firmar con el ocho veces campeón del mundo, en lo que representó un fichaje totalmente inesperado para todos.

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OFICIAL. Landon Donovan es nuevo jugador del Club León. Con 35 años de edad, la máxima leyenda del fútbol estadounidense sale del retiro para reforzar a La Fiera. 🇲🇽🇺🇸 pic.twitter.com/uqZau8N45b — Invictos (@InvictosSomos) January 13, 2018

Fue así como Landon Donovan disputó el torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX bajo la casaca esmeralda y esperando lograr una buena cosecha para la comunidad de León, misma que simplemente no llegó debido al pobre rendimiento que el norteamericano entregó en el campo.

Al final, el jugador de las Barras y las Estrellas únicamente disputó seis partidos con los Esmeraldas del León, mismos de los cuales todos fueron entrando de cambio. Por supuesto que Landon abandonó tierras mexicanas sin ningún gol, asistencia y registrando solo 117 minutos en el campo.

¿Cuántos goles le anotó Landon Donovan a la Selección Mexicana?

A lo largo de su carrera como internacional por Estados Unidos, Landon Donovan tuvo la oportunidad de enfrentar en 17 ocasiones a la Selección Mexicana, mismos en los que registró seis anotaciones de la siguiente forma: 1 en el Mundial 2002, 1 en eliminatorias de la Concacaf, 2 en duelos amistosos y 2 más en Copa Oro.