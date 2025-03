Histórico de la Selección de Estados Unidos REVIENTA a Pulisic y compañía

La Selección de Estados Unidos tuvo un fracaso en la Nations League de la CONCACAF al perder, este domingo 23 de marzo del 2025, 2-1 ante Canadá en el partido por el tercer lugar.

El resultado fue muy decepcionante para los seguidores de Estados Unidos ya que en las tres anteriores ediciones, el equipo de las barras y las estrellas había logrado proclamarse campeón. En está edición, terminó perdiendo 1-0 en semifinales ante Panamá y en juego por el tercer lugar sumó una derrota más en el primer torneo oficial al mando del argentino Mauricio Pochettino.

Con el fracaso de Estados Unidos, un jugador histórico como Landon Donovan, decidió mandar un contundente mensaje a través de sus redes sociales por el accionar que tuvo el equipo.

Landon no se guardó nada y reprochó sentirse harto de escuchar que es un grupo de jugadores talentoso y que juega en clubes increíbles. Señaló que si no les interesa jugar con la Selección rechaza la invitación. Al final puntualizó que el talento es bueno pero el orgullo es mejor, resaltando la importancia de dejar todo en la cancha.

“Estoy harto de oír lo “talentoso” que es este grupo de jugadores y de todos los clubes increíbles en los que juegan. Si no vas a venir y no te importa nada jugar con tu selección, rechaza la invitación. El talento es genial, el orgullo es aún mejor”.

I’m so sick of hearing how “talented” this group of players is and all the amazing clubs they play for. If you aren’t going to show up and actually give a s!%* about playing for your national team, decline the invite. Talent is great, pride is better.

— Landon Donovan (@landondonovan) March 24, 2025