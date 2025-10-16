Nicolás Larcamón: “Cruz Azul vs América está cerca de ser el clásico más importante de México”

La Máquina de Cruz Azul se prepara para el clásico de este fin de semana en contra de las Águilas del América. Será el primer encuentro frente al cuadro azulcrema que vivirá Nicolás Larcamón como entrenador de la Máquina.

Clásicos cada vez más importantes

El técnico cementero habló en conferencia de prensa sobre la importancia que tiene este clásico no solamente para la institución y la afición cementera sino porque está muy cerca de convertirse en el clásico más importante del fútbol mexicano.

“Me parece que es cierto que en los últimos años sin duda Cruz Azul y América y también los equipos regios han marcado la tendencia, se suma Toluca pero indudablemente por historia es que este clásico esté pisando más fuerte, entonces puede que sí se vaya estableciendo como el clásico más importante de la Liga”, mencionó Nicolás Larcamón en conferencia de prensa.

Cruz Azul va por la victoria vs las Águilas

Por otro lado el técnico cementero aseguró que de ganar frente al América también será muy importante para el tema motivacional de cara a la fase final del futbol mexicano.

“Ganar es muy importante indudablemente, el partido, el triunfo puede suponer una fuerza muy positiva para nosotros, ambicionamos el triunfo por lo que puede ser en el tema motivacional, también con la inteligencia que un triunfo supone no más que tres puntos y más de lo que hay que hacer en instancias de liguilla, tenemos que gestionar bien el resultado que se dé y también con la serenidad de lograndolo el desenlace del torneo”, finalizó Larcamón.

