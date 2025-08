Nicolás Larcamón ofrece disculpas a la afición de Cruz Azul

La Máquina de Cruz Azul no inició de la mejor manera su participación en la Leagues Cup y fue goleado por el Seattle Sounders 7-0, una fuerte golpe para la gente en el equipo celeste, por lo que el director técnico de los cementeros, Nicolás Larcamón ofreció disculpas después del partido.

“A la afición no estamos en condiciones de pedirle nada, estamos en urgencia de tener una respuesta propia de la magnitud del club al que representamos y disponernos en el siguiente partido a representar a Cruz Azul a la altura de las exigencias y de la afición que tenemos, no es pedirle, sino disculparnos, dar la cara, hacernos cargo y apretar los dientes salir adelante por el deseo de retribuirle el acompañamiento”, puntualizó Larcamón.

Te puede interesar: ¿Nicolás Larcamón despedido de Cruz Azul? El entrenador dio su postura tras ser goleado en la Leagues Cup

Estructura de LEAGUES CUP 2025 | INÉS SAINZ | TV Azteca Depoortes

El estratega argentino, rendido ante el Seattle

Por otro lado Nicolás Larcamón confesó la razón por la que fueron superados de manera tan abrupta durante este compromiso.

“Fuimos superados de todos los puntos de vista, si bien pienso que el resultado es demasiado abultado, Seattle fue un rival que no nos tomó del cuello, no nos soltó, no nos dejó y siento que culminó un partido impecable”, puntualizó Larcamón.

A la Máquina le quedan dos compromisos en el torneo, primero frente L.A. Galaxy el próximo domingo y el cierre de la fase de grupos el próximo jueves en contra de Colorado Rapids.

Te puede interesar: Tenemos los huevos para salir de esta derrota: Nicolás Larcamón tras goleada al Cruz Azul