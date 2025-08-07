Las 3 peores goleadas en la historia del Cruz Azul

El Cruz Azul dirigido por Nicolás Larcamón sufrió una de las peores derrotas en su historia al caer por 0-7 ante el Seattle Sounders en la jornada 1 de la Leagues Cup, un resultado que se suma a otros momentos oscuros con grandes caídas en la época reciente del club cementero.

La Máquina no solo perdió por goleada, sino que lo hizo sin algún tipo de reacción, sin idea de juegos, sin reacción y sin capacidad de respuesta para contener a un rival que lo superó en todos los aspectos y líneas. Este marcador iguala la mayor goleada recibida en la era profesional del conjunto hidalguense.

América 7-0 Cruz Azul | Apertura 2022

En el reciente Apertura 2022, Cruz Azul recibió la derrota más holgada en su historia frente a su máximo rival, el América bajo el mando de Fernando Ortiz le propinó un abultado 7-0 en la cancha del Estadio Azteca que provocó la salida del entrenador en ese momento, Diego Aguirre.

Cruz Azul 1-6 Fénix | Copa Libertadores 2003

Lamentablemente para los de La Noria, cuentan con un antecedente negativo como el de la Libertadores 2003, con un 6-1 ante el modesto Fenix de Uruguay en la fase de grupos del torneo continental, con Sebastián Abreu como único goleador.

Aunque la institución tiene glorias como su la final de la Copa Libertadores 2001, el campeonato del Guardianes 2021, estos resultados siguen siendo heridas abiertas para su afición.Lo que aconteció en Seattle fue resultado de una defensa desorganizada con errores graves en marca que Sounders castigó sin piedad, esto agregado a un ataque que no tuvo la contundencia que había manejado en los últimos encuentros. El equipo se derrumbó anímicamente tras el primer gol.

Prácticamente ya eliminados del torneo y con la Liga MX a la vuelta de la esquina, Larcamón tiene la urgente tarea de recomponer al equipo y evitar que esta humillación marque su temporada.

