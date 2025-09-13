Las Águilas del América quieren terminar de hundir a las Chivas de Milito

Este sábado las Águilas del América reciben a las Chivas en la jornada 8 del Apertura 2025 en la Liga Mx, será la edición número 262 del Clásico Nacional en donde el conjunto azulcrema podría alcanzar los 100 triunfos frente al Rebaño en el Estadio Ciudad de los Deportes.

“Es un clásico, no importa en el lugar que vengan, he visto partidos de Chivas y no juegan mal, juegan muy bien, juegan mucho al contragolpe, simplemente no se les han dado los resultados, sé que aquí lo más importante son los resultados y más en estos equipos, pero no están jugando mal, sé que van a salir con mucha hambre, sabemos que este tipo de partidos luego te pueden dar la vuelta o te pueden levantar el estado mental y bueno, nosotros no vamos a pretender ser ese equipo que los levante”, mencionó Henry Martín.

Te podarí interesar: ¡No es el primer portero mexicano en jugar en Chipre! Además de Guillermo Ochoa; ¿cuántos mexicanos han jugado en esta liga?

América busca su triunfo 100 en clásicos vs Chivas

Las Águilas quieren aprovechar el mal momento de las Chivas, que apenas suman un triunfo en el torneo con 4 puntos, ubicados en el lugar 16 de la tabla general, Henry Martín podría volver a ser titular después de 4 jornadas sin salir desde el arranque y busca volver al gol frente al club al que más goles le ha convertido con la playera del América.

“Ojalá que si, claro que hemos estado trabajando para ello, sería una gran oportunidad para mí pararme en la cancha y poder anotar, festejar y volver a disfrutar el futbol”, añadió el delantero de las Águilas.

Te podría interesar: OFICIAL: Tigres suma REFUERZO ganador de la Champions League para el Apertura 2025