¡No es el primer portero mexicano en jugar en Chipre! Además de Guillermo Ochoa; ¿cuántos mexicanos han jugado en esta liga?

Guillermo Ochoa fichó por el Limassol de Chipre tras varias semanas de búsqueda y las reacciones fueron bastante particulares, pues evidentemente no es la liga más importante del futbol europeo. Ante eso, también surgió la duda de si es el primer futbolista mexicano que juega en dicha liga. Y la respuesta es que no, hay cuatro casos previos, incluido un portero.

¿Cuántos jugadores mexicanos han jugado en Chipre antes que Guillermo Ochoa?

Tras un corto tiempo de aventura con el Avs FS de Portugal y sus respectivos días de búsqueda, siendo un arquero de ya 40 años, Ochoa fichó por la liga chipriota y ante eso se posiciona como uno de los grandes nombres para ser titular en el equipo. Además, evidentemente es una excelente noticia para pensar en llegar a su sexto mundial. Sin embargo, no es el primer mexicano en acumular minutos en Chipre.

Estos son los cuatro hombres mexicanos que jugaron en Chipre antes que Paco Memo.

Edgar Pacheco y Raúl Gudiño - Ambos llegaron en el 2017 a este país. El portero solamente tuvo 3 partidos, incluido uno de UCL con APOEL. Mientras que Pacheco acumuló 16 partidos, marcó un gol y dio 3 asistencias en sus etapas cortas con Ermis Aradippou y Doxa Katokopias.

Rubén Hernández - Mientras tanto, este hombre formado en Querétaro y Tijuana probó suerte en la 2024-25 con el Ethnikos Achnas. Solamente tuvo 10 participaciones y emigró al futbol griego para jugar con el AO Kavala.

¿Cuánto ganará Guillermo Ochoa en Chipre?

Evidentemente lo que ganaba en etapas anteriores no se compara con el acuerdo con su nuevo club, sin embargo cerrar su carrera futbolística en este destino tendrá su digna retribución. Allí, según fuentes como Futboljobs, recibirá 480 mil euros. Esto es lo mismo que ganar 10 millones de pesos al año. Por ello, parece que con la mira en llegar al Mundial, este sería el último club de Ochoa en su carrera profesional.