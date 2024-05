Las mamás que han sido pilar en la carrera de los pilotos de Fórmula Uno

Detrás de cada piloto de Formula 1 hay una familia que los ha impulsado en su camino para llegar a la Máxima Categoría. En varios casos, son las madres el principal motor de varios de ellos, con su tenacidad, cariño, amor al automovilismo y sobre todo su apoyo incondicional.

Con motivo del Día de la Madre, le hacemos un tributo a estas mujeres en el mundo de la máxima categoría del automovilismo:

Sophie Kumpen: Sin duda, Max Verstappen, tiene la pasión por el deporte motor en la sangre y no solo del lado de su padre. Su madre Sophie Kumper es considerada por muchos como una de las mejores kartistas de su momento y sin duda transmitió esta pasión por las carreras a su hijo, actual campeón de Formula 1. Junto con el legado de Joss, padre de Max y ex piloto de F1, el destino de Verstappen no podía ser otro que estar ligado a las pistas.

Sophie participó en Campeonatos Mundiales de Karting (Formula A, K y Súper A), venciendo a pilotos que llegaron a la máxima categoría como Nick Heidfeld, Jarno Trulli y Giancarlo Fisichella, además de ser compañera del campeón de F1 en 2009, Jenson Button. En 1997 decidió dejar su carrera y enfocarse en su familia, siendo un pilar clave en el éxito de su hijo.

MAURICIO GUTIERREZ GUZMAN

Carmen Larbalestier: La relación entre Lewis Hamilton y su mamá siempre ha sido muy estrecha, desde corta edad lo apoyó incondicionalmente junto a Anthony Hamiliton y su madrastra, Linda Hamilton, para que pudiera lograr sus sueños de ser campeón en la Máxima Categoría.

En ese sentido, Carmen siempre ha estado cerca de Lewis en momentos especiales de su carrera como cuando Hamilton fue nombrado Caballero por la Corona Británica en 2021. Incluso, en 2022 Lewis decidió honrarla y cambió su nombre de manera oficial, para llevar el apellido de su madre, reconociendo su esfuerzo y legado.

MAURICIO GUTIERREZ GUZMAN

Pascale Leclerc: Tras el fallecimiento de Hervé Leclerc, padre de Charles, en 2017, fue su madre quien tomó la batuta familiar e impulsó al piloto monegasco a alcanzar un puesto en Formula 1.

Dueña de una estética en Mónaco, la estilista se convirtió en el mayor apoyo no sólo de Charles, sino también de Arthur (quien actualmente es piloto de reserva de Ferrari) y de Lorenzo, sus tres hijos. Fue ella quien aconsejó a Charles previo a su debut con Sauber, en 2018, y quien celebró su llegada a Ferrari, un año después. Sin Pascale, no podríamos pensar en el éxito que ha tenido Charles en el automovilismo.

MAURICIO GUTIERREZ GUZMAN

Éstas son sólo algunas historias de las madres de Formula 1, mujeres talentosas que han sabido guiar a las máximas estrellas del automovilismo, tanto dentro como fuera de las pistas.