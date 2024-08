El plan de Red Bull para hacer que Checo Pérez regrese a su mejor nivel

Está claro que el plan de Red Bull es seguir apostando por el piloto mexicano Checo Pérez. En la estructura de la bebida energética entienden que es el hombre que necesitan para acompañar a Max Verstappen en los objetivos de la organización, y tras el análisis de lo que ha sido la primera mitad del campeonato están dispuestos a poner todo en orden del tapatío para que regrese a su mejor nivel.

Fue precisamente tras las primeras actualizaciones del RB20 en esta temporada cuando comenzaron a complicarse los resultados para el mexicano. Red Bull ha reconocido que se han fijado poco en las necesidades del piloto y han alejado el auto de se gusto conductivo.

How 2024 started... 🏆🏆 pic.twitter.com/DElNV6bkbq — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) August 4, 2024

Lo cierto es que sea como sea, Checo Pérez necesita urgentemente volver a ubicarse entre los primeros lugares, mucho más ahora que Red Bull ha doblado la apuesta por él. Pero por otro lado, el equipo también necesita ajustar algunos detalles para impulsar el regreso del tapatío, y así lo entiende Pierre Waché, el director técnico de Red Bull F1.

“Lo que queremos es el coche más rápido, pero de una manera que pueda ser utilizado por los pilotos, ese es el objetivo principal”, dijo en una entrevista para Motorsport.com.

“Si hacemos el coche más rápido de manera que ‘Checo’ pueda utilizarlo, eso significa que ambos pilotos podrán extraer el máximo de él. Aunque ambos pilotos tengan necesidades o preferencias diferentes, los requisitos del coche siguen siendo muy similares”.

Es difícil detectar en dónde están las complicaciones de Checo

No obstante, el dirigente ha sido muy honesto al respecto. No será nada sencillo detectar exactamente en dónde es que Checo Pérez no se siente cómodo con el auto, y para lograrlo necesitarán muchas horas de trabajo, prueba y error.

“Intentamos ver algunas tendencias, pero es muy difícil destacarlas porque el año pasado él también tenía problemas a veces, así que nos resulta difícil encontrarlas”, admitió Waché.

De entrada, el hecho de que Red Bull reconozca que las áreas de oportunidad del mexicano no se encuentran en sus capacidades, sino en la configuración del auto, ya es un gran avance para Pérez. Ahora, el objetivo está en detectar exactamente qué es lo que necesita para volver a estar arriba, y ejecutarlo