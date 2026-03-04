¡PARTIDAZOS en la Semana 3 de la MLS! horarios de TODOS LOS JUEGOS
La semana 3 de la temporada 2026 de la MLS llega con partidos que no te puedes perder, enfrentamientos clave que marcan tendencias en ambas conferencias
La temporada 2026 de la MLS comienza a tomar forma y la Semana 3 llega con partidos que pueden empezar a marcar diferencias en ambas conferencias. Tras dos jornadas disputadas, el panorama empieza a aclararse: en el Este, Red Bull New York y Nashville SC comparten la cima con seis puntos, mientras que en el Oeste, San Diego FC y LAFC han arrancado con paso perfecto, confirmando su candidatura temprana.
La tabla después de dos fechas refleja contrastes importantes. Equipos como New York City FC, Chicago Fire y FC Cincinnati se mantienen en zona competitiva en el Este, mientras que en la Conferencia Oeste clubes como San Jose Earthquakes y Vancouver Whitecaps también presionan en la parte alta. Con este contexto, la tercera jornada ofrece duelos directos que pueden alterar el orden en la clasificación.
¿Qué partidos y horarios destacan en la agenda MLS Semana 3 en Estados Unidos?
El sábado concentra la mayor parte de la actividad con enfrentamientos atractivos en distintas ciudades. En Nueva York, NYCFC recibe a Orlando City en un choque entre aspirantes del Este. Más tarde, D.C. United enfrenta a Inter Miami en Maryland, mientras que Atlanta United se mide ante Real Salt Lake en el Mercedes-Benz Stadium.
En horario nocturno destacan el cruce entre LAFC y FC Dallas en Los Ángeles y el duelo entre Portland Timbers y Vancouver Whitecaps, un enfrentamiento con tintes de rivalidad regional en el Oeste.
Para el domingo, la jornada continúa con Red Bull New York ante CF Montreal y FC Cincinnati frente a Toronto FC, partidos que pueden consolidar o modificar la parte alta de la Conferencia Este.
Horarios de todos los juegos de la Semana 3 de la MLS
Sábado 7 de marzo de 2026
New York City FC vs Orlando City SC
CT 1:30 PM | ET 2:30 PM | PT 11:30 AM
D.C. United vs Inter Miami CF
CT 3:30 PM | ET 4:30 PM | PT 1:30 PM
Atlanta United FC vs Real Salt Lake
CT 6:30 PM | ET 7:30 PM | PT 4:30 PM
Charlotte FC vs Austin FC
CT 6:30 PM | ET 7:30 PM | PT 4:30 PM
Columbus Crew vs Chicago Fire FC
CT 6:30 PM | ET 7:30 PM | PT 4:30 PM
Philadelphia Union vs San Jose Earthquakes
CT 6:30 PM | ET 7:30 PM | PT 4:30 PM
Nashville SC vs Minnesota United FC
CT 7:30 PM | ET 8:30 PM | PT 5:30 PM
Sporting Kansas City vs San Diego FC
CT 7:30 PM | ET 8:30 PM | PT 5:30 PM
St. Louis CITY SC vs Seattle Sounders FC
CT 7:30 PM | ET 8:30 PM | PT 5:30 PM
Colorado Rapids vs LA Galaxy
CT 8:30 PM | ET 9:30 PM | PT 6:30 PM
LAFC vs FC Dallas
CT 9:30 PM | ET 10:30 PM | PT 7:30 PM
Portland Timbers vs Vancouver Whitecaps
CT 9:30 PM | ET 10:30 PM | PT 7:30 PM
New England Revolution vs Houston Dynamo FC
Pospuesto
Domingo 8 de marzo de 2026
Red Bull New York vs CF Montreal
CT 2:30 PM | ET 3:30 PM | PT 12:30 PM
FC Cincinnati vs Toronto FC
CT 5:00 PM | ET 6:00 PM | PT 3:00 PM
