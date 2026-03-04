logo deportes horizontal
¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

¡PARTIDAZOS en la Semana 3 de la MLS! horarios de TODOS LOS JUEGOS

La semana 3 de la temporada 2026 de la MLS llega con partidos que no te puedes perder, enfrentamientos clave que marcan tendencias en ambas conferencias

Escrito por: Luis Arteaga | Stoic Media

La temporada 2026 de la MLS comienza a tomar forma y la Semana 3 llega con partidos que pueden empezar a marcar diferencias en ambas conferencias. Tras dos jornadas disputadas, el panorama empieza a aclararse: en el Este, Red Bull New York y Nashville SC comparten la cima con seis puntos, mientras que en el Oeste, San Diego FC y LAFC han arrancado con paso perfecto, confirmando su candidatura temprana.

La tabla después de dos fechas refleja contrastes importantes. Equipos como New York City FC, Chicago Fire y FC Cincinnati se mantienen en zona competitiva en el Este, mientras que en la Conferencia Oeste clubes como San Jose Earthquakes y Vancouver Whitecaps también presionan en la parte alta. Con este contexto, la tercera jornada ofrece duelos directos que pueden alterar el orden en la clasificación.

¿Qué partidos y horarios destacan en la agenda MLS Semana 3 en Estados Unidos?

El sábado concentra la mayor parte de la actividad con enfrentamientos atractivos en distintas ciudades. En Nueva York, NYCFC recibe a Orlando City en un choque entre aspirantes del Este. Más tarde, D.C. United enfrenta a Inter Miami en Maryland, mientras que Atlanta United se mide ante Real Salt Lake en el Mercedes-Benz Stadium.

En horario nocturno destacan el cruce entre LAFC y FC Dallas en Los Ángeles y el duelo entre Portland Timbers y Vancouver Whitecaps, un enfrentamiento con tintes de rivalidad regional en el Oeste.

Para el domingo, la jornada continúa con Red Bull New York ante CF Montreal y FC Cincinnati frente a Toronto FC, partidos que pueden consolidar o modificar la parte alta de la Conferencia Este.

Top jugadores latinos en la MLS que debes ver

Horarios de todos los juegos de la Semana 3 de la MLS

Sábado 7 de marzo de 2026

New York City FC vs Orlando City SC
CT 1:30 PM | ET 2:30 PM | PT 11:30 AM

D.C. United vs Inter Miami CF
CT 3:30 PM | ET 4:30 PM | PT 1:30 PM

Atlanta United FC vs Real Salt Lake
CT 6:30 PM | ET 7:30 PM | PT 4:30 PM

Charlotte FC vs Austin FC
CT 6:30 PM | ET 7:30 PM | PT 4:30 PM

Columbus Crew vs Chicago Fire FC
CT 6:30 PM | ET 7:30 PM | PT 4:30 PM

Philadelphia Union vs San Jose Earthquakes
CT 6:30 PM | ET 7:30 PM | PT 4:30 PM

Nashville SC vs Minnesota United FC
CT 7:30 PM | ET 8:30 PM | PT 5:30 PM

Sporting Kansas City vs San Diego FC
CT 7:30 PM | ET 8:30 PM | PT 5:30 PM

St. Louis CITY SC vs Seattle Sounders FC
CT 7:30 PM | ET 8:30 PM | PT 5:30 PM

Colorado Rapids vs LA Galaxy
CT 8:30 PM | ET 9:30 PM | PT 6:30 PM

LAFC vs FC Dallas
CT 9:30 PM | ET 10:30 PM | PT 7:30 PM

Portland Timbers vs Vancouver Whitecaps
CT 9:30 PM | ET 10:30 PM | PT 7:30 PM

New England Revolution vs Houston Dynamo FC
Pospuesto

Domingo 8 de marzo de 2026

Red Bull New York vs CF Montreal
CT 2:30 PM | ET 3:30 PM | PT 12:30 PM

FC Cincinnati vs Toronto FC
CT 5:00 PM | ET 6:00 PM | PT 3:00 PM

