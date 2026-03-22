New York City vs Inter Miami: la alineación con Messi en duelo clavo de la MLS

La alineación de Inter Miami para enfrentar al New York City con la presencia de Lionel Messi en la Semana 5 de la MLS 2026 viene con la necesidad de recuperar gol marcan en un partido clave en la Conferencia Este. Tras su eliminación en la Concacaf, el equipo de Florida apunta a reencontrar regularidad en la liga, mientras que el conjunto neoyorquino llega como líder sólido.

¿Cuál es la alineación de Inter Miami vs New York City con Messi en la MLS 2026?

Para el duelo entre Inter Miami y New York City, el técnico Javier Mascherano perfila un once competitivo, con ajustes tras la carga de partidos recientes. La posible alineación coloca a Lionel Messi como eje creativo, acompañado por piezas que buscan mayor contundencia en ataque.

El once probable sería con Dayne St. Clair en portería; una línea defensiva integrada por Facundo Mura, Gonzalo Luján, Micael y Sergio Reguilón; en el mediocampo, Yannick Bright y Rodrigo De Paul como encargados de equilibrio; mientras que en ofensiva aparecerían Tadeo Allende, Messi, Telasco Segovia y Germán Berterame como referencia de área.

La apuesta de Mascherano responde a una necesidad clara: recuperar volumen ofensivo. Inter Miami ha tenido dificultades recientes para marcar, acumulando partidos sin gol, lo que ha generado cuestionamientos sobre su funcionamiento en el último tercio.

Delanteros latinos destacan en la MLS: goles y figuras de la temporada

New York City vs Inter Miami en MLS 2026: contexto, forma y claves del partido

El partido entre Inter Miami y New York City se presenta como uno de los más atractivos de la jornada en la MLS 2026. El equipo neoyorquino llega como líder de la Conferencia Este, con tres victorias y un empate en sus primeros encuentros, además de una ofensiva efectiva liderada por Nicolás Fernández.

Por su parte, Inter Miami atraviesa un inicio irregular, con dos triunfos, un empate y una derrota. Más allá de los resultados, el equipo ha mostrado dificultades para generar peligro constante, algo que deberá corregir si quiere competir al más alto nivel.

En el análisis táctico, la clave estará en el control del mediocampo y la capacidad de Messi para encontrar espacios entre líneas. New York City buscará imponer condiciones con su ritmo ofensivo y fortaleza como local, donde ha sido dominante.

El antecedente reciente entre ambos añade un ingrediente extra: se enfrentaron en instancias decisivas en 2025, en el camino hacia el título de Inter Miami, lo que convierte este duelo en una especie de revancha deportiva.

Para Inter Miami, el partido representa una oportunidad de validar su proyecto tras la eliminación internacional. Para New York City, es la posibilidad de consolidarse como el equipo más sólido del inicio de temporada.

En un duelo de estilos y momentos distintos, la alineación y el rendimiento de figuras como Messi podrían marcar la diferencia en un partido que promete intensidad y espectáculo.