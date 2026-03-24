Gout Gout: tiene apenas 18 años y ya parece que romperá todos los récords a Usain Bolt

El atletismo mundial tiene un nuevo nombre que sacude las pistas con una velocidad que no se veía desde los tiempos dorados de Usain Bolt . Gout Gout, un joven australiano de apenas 18 años, ha irrumpido en la élite del sprint con una intensidad que ya pone nervioso al propio récord mundial de los 100 metros planos .

Gout Gout was at Ipswich Grammar School to play soccer. He had never trained as a sprinter. He was twelve years old, wearing sand shoes, and somebody told him to line up for a race at the school carnival.



The kid next to him was wearing spikes. He had won nationals.



Gout left… https://t.co/WNh4pubTTg — Aakash Gupta (@aakashgupta) March 21, 2026

Nacido en Queensland, Australia, en el seno de una familia de origen sudanés —sus padres emigraron desde Sudán del Sur—, Gout creció en Brisbane donde desde niño mostró una capacidad física fuera de lo común. A los 14 años ya corría los 100 metros en 10.57 segundos, una marca asombrosa para alguien que todavía estaba en la escuela primaria.

Lo que pocos imaginaban es que ese adolescente delgado y sonriente que arrasaba en competiciones locales iba a convertirse, en cuestión de meses, en el tema de conversación de todo el mundo del atletismo. Su ascenso ha sido tan vertiginoso como sus zancadas sobre la pista.

Gout Gout ya superó los récords juveniles de Bolt en atletismo

El punto de inflexión llegó en diciembre de 2024, cuando con solo 16 años corrió los 200 metros en 20.04 segundos en Brisbane, destrozando el histórico récord australiano que llevaba más de cinco décadas en poder de la leyenda olímpica Peter Norman, quien lo había establecido en los Juegos Olímpicos de 1968.

Ese tiempo no solo fue una hazaña nacional, sino que también superó los registros que Usain Bolt marcaba a su misma edad. El propio "Relámpago" jamaicano, dueño del récord mundial de los 100 metros con 9.58 segundos, tomó nota y declaró durante el Mundial de Tokio 2025 que estaría "muy atento" a la evolución del joven australiano.

En abril de 2025, con 17 años recién cumplidos, Gout volvió a paralizar al planeta. Durante el Campeonato Australiano de Atletismo en Perth, rompió la barrera de los 10 segundos en el hectómetro no una, sino dos veces en el mismo día: primero en la serie con 9.99 y luego en la final con idéntico tiempo. Aunque los vientos estaban por encima del límite legal y las marcas no son oficiales, la demostración de potencia fue innegable.

Más tarde, en marzo de 2025, en el Campeonato de Queensland, Gout se midió solo a sí mismo. Cruzó la meta de los 200 metros con 19.98 —con viento ilegal— ganando la carrera por más de 30 metros sobre el segundo clasificado, quien tardó 22.22 segundos. "Me sentí literalmente libre", declaró el atleta tras la prueba.

Gout Gout en los 100 metros: un récord mundial al alcance

En febrero de 2026, ya con 18 años, Gout abrió su temporada al aire libre en el Queensland Shield Meet con una carrera impecable en los 100 metros. Registró 10.00 segundos con viento legal de +0.9, estableciendo el récord sub-20 de Oceanía y convirtiéndose en el tercer australiano más rápido de la historia en la distancia, solo por detrás de Patrick Johnson (9.93) y Lachlan Kennedy (9.98).

El dato más revelador es su proyección. Con 1.83 metros de altura —habiendo crecido tres centímetros en un solo año— y todavía en pleno desarrollo físico, el propio Gout reconoció que no se concentrará de lleno en los 100 metros hasta que su cuerpo termine de madurar. Eso significa que sus marcas actuales son apenas el comienzo de lo que puede lograr.

Su debut en el Mundial de Tokio 2025 también fue revelador. Con 17 años se plantó en las semifinales de los 200 metros del mejor campeonato del mundo, compitiendo de tú a tú con atletas que le sacan hasta 15 años de experiencia. Aunque quedó eliminado en cuarta posición con 20.36 segundos en semifinales, fue el decimoctavo tiempo global entre 24 semifinalistas, y su actuación fue ampliamente elogiada.

"Solo tengo 17 años. Estos chicos me llevan 10, quizás 15 años. Me digo a mí mismo que mi tiempo llegará", declaró Gout con una madurez que sorprende tanto como su velocidad.

La empresa Adidas ya lo tiene fichado con un contrato multimillonario hasta 2032, el año en que Brisbane albergará los Juegos Olímpicos. Para entonces, Gout Gout tendrá apenas 24 años, la edad perfecta para un velocista en su máximo esplendor. El récord mundial de los 100 metros de Usain Bolt lleva desde 2009 esperando un nuevo dueño. Todo apunta a que el nombre de ese dueño podría ser Gout Gout.

