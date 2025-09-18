deportes
¿Qué fue de Usain Bolt? Recordamos la ocasión que trató de hacerse futbolista profesional

Usain Bolt es una figura reconocida a nivel mundial y todos recuerdan aquel intento de ser futbolista. No era lo suyo pero luchó por cumplir su sueño.

que-fue-usain-bolt-intento-hacerse-futbolista-profesional-pb-notas
Crédito: Instagram de Usain Bolt y Captura de Pantalla TikTok/@.sportmundial
Pablo García - Marktube
Otros Deportes
Usain Bolt es un nombre reconocido por los fanáticos del deporte mundial. Sus hazañas en el atletismo trascendieron fronteras y su nombre se escribió con letras doradas en el olimpismo. Sin embargo, tras terminar su legado como competidor activo en las carreras, trató de ser futbolista profesional. Por eso aquí recordamos cómo terminó esa historia.

¿Usain Bolt jugó profesionalmente al futbol?

Esta es una historia más que reconocida entre los aficionados al futbol, pues en ese momento resultó muy extraño ver a la ex estrella del atletismo exhibirse de esa forma en la intención de “cumplir su sueño” de jugar al balompié profesionalmente. El primer intentó lo hizo en Sudáfrica, donde tuvo un breve paso con el Mamelodi Sundowns. Sin embargo, en 2017 solamente tuvo algunos minutos en juegos amistosos.

Posteriormente tuvo un repentino y sorpresivo paso en las filas del Borussia Dortmund, donde entrenó dos sesiones bajo el mando del estratega del equipo. Allí tampoco estuvo al nivel y emigró al Stromsgodset de Noruega, esto en el 2018. Con los noruegos jugó otro partido amistoso y salió rumbo al futbol de Australia.

En este club cerró su corta e infructífera carrera vistiendo la casaca del Central Coast Mariners, donde supuestamente no se arregló económicamente para instalarse en la actividad profesional de dicho país. Y así, renunció a un anhelo de su niño interior que algún día pensó en ser titular en el Real Madrid o el Manchester United.

@footballaustralia The time Usain Bolt played football in Australia 🇦🇺 ⚽️ 🇯🇲 #usainbolt #bolt #football #soccer #australia ♬ original sound - Football Australia

¿A qué se dedica Usain Bolt en la actualidad?

Recientemente el mayor velocista de todos los tiempos - como le catalogan algunos - estuvo presente en el Mundial de Atletismo y habló de sus labores diarias, donde simplemente indicó que está dedicado al descanso y a disfrutar a su familia. Ya casi no hace ejercicio y ve muchas series de televisión.

Sin embargo, diversos reportes indican que gracias a su legado, invirtió sus ganancias en emprendimientos personales. Tiene su propia marca de ropa deportiva y también se indica que se involucró en los eSports.

