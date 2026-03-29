Barcelona tiene vía libre para fichar a su central zurdo de “ensueño”

El FC Barcelona ha intensificado su interés en las últimas semanas por Alessandro Bastoni, el destacado central zurdo del Inter de Milán, como el refuerzo ideal para fortalecer su línea defensiva en el verano de 2026.

Reportes revelan que el defensor italiano de 26 años ha dado su aprobación personal para unirse al club catalán, lo que acelera las posibles negociaciones entre los equipos. Esta noticia llega en un momento clave para Hansi Flick, quien busca equilibrar una defensa golpeada por lesiones y dudas contractuales.

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Con un medio campo y una ofensiva de élite, la zona más vulnerable del equipo de Flick es justamente la de los centrales, por lo que sumar a uno de la talla de Bastoni sería de gran ayuda para el cuerpo técnico.

Interés de Barcelona en Bastoni

Desde la llegada de Deco como director deportivo , el Barça ha priorizado perfiles específicos para elevar su competitividad en LaLiga y la Champions League. En ese sentido, Bastoni emerge como el candidato principal gracias a su gran evolución en la Serie A, siendo de los principales referentes de Italia en la zaga.

Ha sido pilar fundamental en las conquistas del Inter, incluyendo el Scudetto reciente. Su visto bueno se basa en conversaciones preliminares donde el jugador expresó admiración por el proyecto blaugrana y el deseo de competir en LaLiga, rechazando sondeos de equipos ingleses más ricos.

Bastoni no solo destaca por su físico imponente de 1.90 metros, sino por una técnica que lo hace único. En 293 partidos con el Inter, acumula ocho goles y 30 asistencias, cifras impresionantes para un central. Fuentes cercanas indican que él ve el Camp Nou como el escenario perfecto para dar el salto definitivo, valorando la tradición culé y la oportunidad de ser titular indiscutible bajo el mando de Hansi Flick.

El Barcelona necesita un Central Zurdo como Bastoni

La necesidad de un central zurdo en el Barcelona es evidente ante las carencias actuales. Andreas Christensen sigue lesionado de larga duración y la baja de Iñigo Martínez ha pesado más de lo esperado. En cuanto a Pau Cubarsí, aunque prometedor, aún necesita tiempo para madurar al más alto nivel.

En el sistema 4-3-3 del alemán, Bastoni calzaría perfectamente con su capacidad para iniciar jugadas, rompiendo líneas con pases verticales y sumándose al ataque desde segunda línea.

Su visión periférica resolverían los problemas de construcción desde la base que ha sufrido el Barça esta temporada. Además, su experiencia en duelos europeos lo hace ideal para rotar con veteranos y liderar en momentos clave.

Expertos coinciden en que este perfil zurdo aportaría equilibrio táctico, permitiendo a laterales ofensivos como Alejandro Balde avanzar sin comprometer la defensa. Flick ha elogiado públicamente a defensores con estas características.

Viabilidad del fichaje: costo y posibilidades

El principal obstáculo es el costo del fichaje. El Inter, con contrato de Bastoni hasta 2028, no negociará por menos de 70 millones de euros, una cifra que incluye prima de salida para sus arcas. El Barça, aún bajo restricciones financieras de LaLiga, podría financiarlo mediante ventas de jugadores como Ansu Fati o Ferran Torres, además de ingresos por títulos y patrocinios.

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Sin embargo, hay optimismo en el club catalán, el cual prepara una oferta inicial de 60 millones más variables. Comparado con otros objetivos como Pau Torres (Valencia) o Nico Schlotterbeck (Dortmund), Bastoni ofrece mejor relación calidad-precio por su juventud y proyección. Y más cuando fuentes italianas aseguran que el jugador prioriza al Barça sobre el Manchester City o el Arsenal.