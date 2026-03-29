Joan Laporta reaviva la polémica al hablar una vez más sobre Messi

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha generado revuelo con sus declaraciones en una entrevista reciente publicada por El País, donde defendió la controvertida salida de Lionel Messi en 2021 hacia el PSG.

Afirmó que tomó la decisión correcta debido a la grave crisis financiera que vivía el club y subrayó que se remitía a los resultados obtenidos desde entonces para validar su gestión.

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"Tuve que tomar una decisión con Messi y creo que acerté. A los resultados me remito", expresó el directivo catalán, enfatizando en la necesidad de un relevo generacional.

Laporta recordó que, al asumir en 2021, el Barcelona enfrentaba deudas millonarias y restricciones de LaLiga que impedían inscribir al argentino, pese a su deseo de quedarse. Messi aceptó reducir su sueldo, pero las normas financieras fueron inflexibles.

El presidente electo para un cuarto mandato explicó que el club estaba "por encima de todos", priorizando la sostenibilidad económica sobre cualquier jugador, por legendario que sea.

Joan Laporta y la gestión post-Messi

Desde la partida de Messi, el Barca ha atravesado una montaña rusa de entrenadores y logros que Laporta ha usado para validar su visión. Ronald Koeman fue el primero en dirigir post-salida, ganando la Copa del Rey 2020-21 , pero fue despedido tras un mal arranque en liga.

Le sucedió un interinato de Sergi Barjuán, seguido por Xavi Hernández, quien estabilizó el barco entre 2021 y 2024, conquistando LaLiga 2022-23 y la Supercopa de España 2023.

El ciclo de Xavi incluyó momentos de brillo, como el título liguero tras cuatro años de sequía, pero también eliminaciones europeas prematuras. En 2024 llegó Hansi Flick, cuyo contrato se extiende hasta 2026 y bajo su mando el equipo sumó la Liga 2024-25, Copa del Rey 2024-25 y Supercopa 2025, además de la Supercopa 2026.

Títulos del Barcelona y legado de Laporta

Los títulos del Barcelona desde la salida de Messi suman varios trofeos nacionales , validando la narrativa de Laporta. En total: Copa del Rey 2020-21 (Koeman), LaLiga y Supercopa 2022-23 (Xavi), LaLiga, Copa del Rey y Supercopa 2024-25 (Flick), más Supercopas 2025 y 2026.

No obstante, todos esos galardones contrastan con la ausencia de Champions, título que se ha hecho esquivo desde 2015.

Laporta también tocó otros temas en la charla, como el caso Negreira, al que calificó de "campaña de desprestigio" orquestada por rivales, especialmente por el Real Madrid. Defendió pagos por asesorías arbitrales como scouting legítimo y criticó la influencia madridista en el sumario judicial.

Sobre un posible regreso de Messi, dejó la puerta entreabierta para homenajes como una estatua o partido tributo, pero descartó especulaciones sobre su vuelta como jugador. "El Barca es su casa", sentenció.

En el contexto de su reelección con 68.8 % de votos, Laporta se mostró contento y autorreconociendo sus méritos. Destacó avales de 125 millones para salvar el club y un enfoque en jóvenes. Su gestión ha estabilizado las finanzas, permitiendo fichajes clave sin endeudarse más.