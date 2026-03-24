Brasil vs Francia en Boston: cómo comprar boletos para el amistoso previo a la Copa Mundial de la FIFA

El amistoso entre Brasil y Francia en Boston ha causado la búsqueda de boletos para el Gillette Stadium para este partido previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y ya generan gran expectativa entre los aficionados latinos en Estados Unidos. El choque entre dos potencias se disputará el 26 de marzo de 2026 en Massachusetts y servirá como una de las últimas pruebas de alto nivel antes del torneo más importante del futbol mundial.

Este enfrentamiento reunirá a dos selecciones con aspiraciones de título. Brasil utilizará el duelo como parte de su preparación en Estados Unidos, mientras que Francia buscará afinar detalles tácticos frente a un rival de jerarquía. Para los aficionados latinos en el país, el encuentro representa una oportunidad única para ver estrellas internacionales en un escenario de primer nivel.

¿Cuánto cuestan los boletos para Brasil vs Francia en Boston y dónde comprarlos?

Los boletos para el amistoso internacional ya están disponibles y pueden adquirirse a través de plataformas oficiales de reventa como StubHub, donde se ofrece una amplia variedad de ubicaciones dentro del Gillette Stadium. Los precios varían dependiendo del sector y la cercanía al campo pero comienzan desde los 240 dólares y los más caros superan los mil dólares.

Las entradas más económicas suelen ubicarse en las zonas superiores del estadio, mientras que los boletos cercanos al terreno de juego tienen un costo significativamente mayor. Como ocurre en eventos de esta magnitud, la demanda es alta, por lo que los precios pueden cambiar conforme se acerque la fecha del partido.

El encuentro se disputará el jueves 26 de marzo de 2026 a las 16:00 horas locales de Boston. Se espera una gran asistencia, considerando la cantidad de aficionados brasileños, franceses y latinos que residen en la región. Además, el Gillette Stadium es un escenario habitual para eventos internacionales, lo que garantiza una experiencia de alto nivel.

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Un amistoso clave antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Más allá del espectáculo, el partido tiene relevancia deportiva. Brasil iniciará con este encuentro una ventana exigente en suelo estadounidense, que continuará días después ante Croacia en Orlando. El objetivo es llegar con ritmo competitivo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Francia también utilizará el duelo como preparación. El subcampeón mundial busca consolidar su funcionamiento colectivo antes del torneo, donde compartirá grupo con Noruega, Senegal y el ganador del repechaje entre Bolivia, Surinam e Irak.

El choque en Boston ofrecerá un termómetro real para ambos equipos. La calidad de las plantillas, la intensidad del calendario y la cercanía de la Copa Mundial de la FIFA convierten este amistoso en uno de los más atractivos del calendario internacional.

Para los aficionados, el atractivo es evidente: ver a dos gigantes del futbol mundial en territorio estadounidense, con planteles de primer nivel y en la recta final hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026. Por ello, la recomendación es asegurar los boletos con anticipación y evitar aumentos de última hora.