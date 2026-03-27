Bolivia y Jamaica siguen soñando con la Copa Mundial de la FIFA 2026

Bolivia y Jamaica dieron un golpe de autoridad en el repechaje intercontinental y mantuvieron vivo su sueño de clasificar a la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras imponerse a Surinam y Nueva Caledonia, respectivamente. Ambas selecciones quedaron a solo un partido de conseguir un boleto histórico, reavivando la ilusión de sus aficiones y generando atención entre los latinos en Estados Unidos que siguen el camino a la Copa Mundial de la FIFA. Con escenarios emocionantes y resultados ajustados, el repechaje dejó a dos equipos que buscan romper sequías y escribir una nueva página en el futbol internacional.

¿Cómo Bolivia y Jamaica quedaron a un partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Bolivia protagonizó una remontada cargada de dramatismo frente a Surinam en Monterrey. La Verde comenzó en desventaja tras el gol de Liam van Gelderen, pero reaccionó en el segundo tiempo con personalidad. Moisés Paniagua marcó el empate y Miguel Terceros convirtió desde el punto penal para sellar el 2-1 definitivo.

El triunfo tiene un valor enorme para Bolivia, que busca volver a una Copa Mundial de la FIFA por primera vez desde Estados Unidos 1994. El equipo mostró control del balón y paciencia, aunque debió ajustar en la segunda mitad para romper una defensa cerrada. Los cambios desde el banquillo fueron determinantes para inclinar el partido.

Por su parte, Jamaica también cumplió con su objetivo tras imponerse 1-0 a Nueva Caledonia en Guadalajara. Bailey Cadamarteri anotó el único gol del encuentro y permitió a los Reggae Boyz mantener viva la ilusión de regresar a una Copa Mundial de la FIFA, algo que no ocurre desde Francia 1998. El conjunto caribeño tuvo mayor posesión, pero debió trabajar hasta el final para asegurar el resultado.

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Rivales definidos: el último obstáculo rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Después de superar las semifinales del repechaje, Bolivia se medirá ante Irak por uno de los últimos cupos disponibles a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El duelo será decisivo para la Verde, que intentará romper una sequía de más de tres décadas sin participar en la máxima cita del futbol.

Jamaica, en tanto, enfrentará a la República Democrática del Congo en un cruce que también promete intensidad. Los africanos buscan regresar al torneo después de décadas de ausencia, mientras que los caribeños intentan repetir su histórica clasificación de finales de los noventa.

Ambos partidos definirán a selecciones que llegarían con etiqueta de sorpresa, pero con argumentos futbolísticos sólidos. Bolivia ha mostrado carácter competitivo, mientras que Jamaica combina velocidad y orden táctico. Las dos selecciones quedaron a 90 minutos de transformar su sueño en realidad.

El repechaje intercontinental dejó claro que el camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue abierto para historias inesperadas. Bolivia y Jamaica mantienen la ilusión intacta y ahora se preparan para el partido más importante de su ciclo, con la oportunidad de regresar al escenario más grande del futbol mundial.