Carson Benge: El novato de Mets de Nueva York que está llamado al estrellato

Carson Benge rompió pronósticos en su primer juego en Grandes Ligas con un debut inolvidable que dejó a los fanáticos de los Mets de Nueva York emocionados.

El joven jardinero derecho, seleccionado en la primera ronda del draft de 2024, conectó un jonrón solitario en su cuarta aparición al plato durante el juego inaugural contra los Piratas de Pittsburgh el 26 de marzo de 2026 en Citi Field .

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El batazo llevó una velocidad de salida de 105.3 mph y significó su primer cuadrangular en MLB, contribuyendo a la victoria 11-7 de Nueva York. Aprovechó un sweeper a 82 millas por hora e hizo swing de poder para mandarla a volar por los lados del jardín derecho.

El patrullero de 23 años de edad se lució en pretemporada con una línea ofensiva de .366/.435/.439 en 46 apariciones, empatando el liderato de turnos de los Mets. Su oportunidad se abrió por la lesión de menisco de Mike Tauchman, pero su producción lo posicionaba igualmente como favorito.

Carlos Mendoza y su cuerpo técnico lo anunciaron en el roster de Opening Day el 23 de marzo, confirmando su rol como titular en el jardín derecho.

Carson Benge inicia su camino con los Mets de Nueva York

Los expertos destacan a Carson Benge como prospecto número 16 según MLB Pipeline y el principal jugador de posición en la granja de los Mets de Nueva York. Su perfil incluye un bate con altas tasas de contacto, poder ocasional, velocidad por encima del promedio en las almohadillas y un brazo que alcanzó 96+ mph.

En su única temporada completa en menores (2025), Benge progresó de High-A a Triple-A en un año, bateando .281/.385/.472 con 15 jonrones, 25 dobles, siete triples, 73 fletadas y 87 anotadas en 519 apariciones en la caja de bateo. Brilló en Doble-A con más de .550 de SLG, pero luchó en Triple-A con números que no fueron tan favorables. Aún así, fue nombrado Jugador del Año de Menores de los Mets .

Candidatura a Novato del Año

Con los Mets de Nueva York, el joven outfielder podría promediar de .270 a .290, con 17-20 jonrones y potencial 20-20 (HR-BR) si eleva su ángulo de salida. Bateando bajo en una alineación con Lindor, Soto y Bichette, tiene chance de acumular buen número de carreras producidas y anotadas.

Su candidatura al Novato del Año de la Liga Nacional es legítima si mantiene el puesto titular. Analistas como Jeffrey Paternostro estiman .260/.330/.390 como piso, con un poder que si lo saca a relucir podría hacer “desastre”.