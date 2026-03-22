Juez emite primer dictamen en el caso de presunto abuso sexual de “El Terrible” Morales

Erik "El Terrible" Morales, legendario excampeón mundial de boxeo, está siendo vinculado a proceso penal por el delito de abuso sexual agravado, según determinó un juez de Tijuana el 19 de marzo de 2026 tras una audiencia de casi 24 horas.

Con este proceso extremadamente delicado, el pugilista pasó de los rings a un enfrentar un cargo público complicado en la Secretaría del Bienestar del Ayuntamiento de Tijuana , Baja California.

La decisión judicial se basa en pruebas iniciales como la denuncia y un examen psicológico de la afectada, sin que se ordene prisión preventiva.

Detalles del caso de abuso sexual de “El Terrible”

Los hechos remontan al 04 de julio de 2025, cuando una empleada de la Secretaría del Bienestar acudió a la oficina de Morales por asuntos laborales. Según la denuncia, el exboxeador la invitó a mantener relaciones sexuales; al negarse, inició un forcejeo donde la tocó sin consentimiento en varias partes del cuerpo, lo que configura el delito agravado por su posición de autoridad.

La víctima alega que logró escapar y presentó la denuncia poco después, lo que llevó a Morales a renunciar a su puesto tres días más tarde. Este no es el primer señalamiento similar contra él, aunque el actual ya avanza con rapidez en la Fiscalía General del Estado de Baja California.

La audiencia inicial se pospuso cuatro veces desde diciembre de 2025 y se realizó a puerta cerrada a petición de la denunciante para proteger su identidad y detalles sensibles. El juez analizó los elementos del caso y halló datos suficientes para proceder, estableciendo medidas cautelares estrictas como que Morales no puede acercarse ni contactar a la víctima de ninguna forma.

Importante destacar que el procesado permanece en libertad, ya que no se considera riesgo de fuga, permitiéndole incluso viajar si lo requiere.

Primera resolución del juez y próximos pasos en el proceso

En el dictamen del 19 de marzo , la jueza fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, tiempo en el que la Fiscalía recopilará más pruebas, testimonios y evidencias.

La siguiente etapa clave será el 20 de julio de 2026, cuando se le leerán formalmente los cargos y la defensa presentará sus argumentos, posiblemente buscando desestimar o atenuar la imputación.

Respecto a las penas que podría enfrentar "El Terrible" por abuso sexual agravado, el Código Penal de Baja California prevé de 6 a 12 años de prisión, más multas e inhabilitación perpetua para cargos públicos si se acredita el delito. Factores agravantes como el abuso de poder elevan la severidad.

Morales, ídolo del boxeo con títulos en cuatro divisiones del CMB, enfrenta ahora un tema legal bastante delicado que podría derivar, incluso, en su encarcelamiento.