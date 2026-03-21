El exboxeador Érik “N” enfrentará proceso legal por presunto abuso sexual en Tijuana

La trayectoria deportiva de una de las figuras más reconocidas del pugilismo nacional ha tomado un giro hacia los tribunales. Un juez radicado en la ciudad de Tijuana, Baja California, determinó la vinculación a proceso de Érik “N”, antiguo monarca mundial de boxeo, bajo el cargo de abuso sexual agravado.

Esta resolución judicial surge tras una evaluación de los datos de prueba aportados por la Fiscalía de la entidad, marcando el comienzo de un procedimiento penal formal contra quien fuera un ídolo en las estructuras del deporte mexicano.

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El origen de este conflicto legal se remonta a una denuncia presentada por una mujer que anteriormente laboraba en el Ayuntamiento de Tijuana. Según las investigaciones que sustentan el caso, la agresión habría ocurrido en el año 2025, periodo en el cual el imputado ocupaba la titularidad de la Secretaría de Bienestar Social en el gobierno municipal.

Debido a que el incidente se habría suscitado en un contexto de relaciones laborales, la autoridad judicial clasificó el delito bajo la modalidad de agravado. Es importante recordar que el exdeportista abandonó sus funciones públicas en medio de la polémica generada al hacerse pública la acusación en su contra.

Medidas cautelares y juicio en libertad

Durante la comparecencia ante el tribunal, el juez de la causa consideró que los elementos presentados eran suficientes para dar continuidad al proceso. No obstante, se determinó que Érik “N” podrá transitar esta etapa en libertad, ya que no se consideró necesaria la aplicación de la prisión preventiva.

A pesar de esto, se le han impuesto restricciones legales estrictas como medidas cautelares, entre las que destaca la prohibición absoluta de entablar cualquier tipo de comunicación o acercamiento con la parte denunciante mientras el juicio siga su curso.

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El camino para llegar a esta vinculación no estuvo exento de complicaciones técnicas. El proceso se caracterizó por registrar múltiples retrasos y diversas reprogramaciones de las audiencias programadas originalmente. La representación de la víctima incluso manifestó su inconformidad ante presuntas fallas en el sistema de notificaciones de las diligencias, lo que extendió los tiempos de espera antes de que se pudiera concretar la audiencia actual.

¿Qué pasará con "El Terrible Morales"?

Tras el dictamen del juez, se ha establecido un periodo de cuatro meses para que se lleve a cabo la investigación complementaria. Durante este lapso de 120 días, la Fiscalía de Baja California tendrá la responsabilidad de recolectar evidencias adicionales que permitan dar solidez a la imputación inicial.

Una vez que concluya este tiempo, el sistema de justicia deberá decidir si existen los fundamentos necesarios para elevar el caso a la etapa de juicio oral o si se opta por una ruta legal distinta.

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Érik Morales, mundialmente aclamado como “El Terrible” por conquistar títulos en cuatro categorías diferentes, enfrenta ahora un escenario donde su legado deportivo se ve contrastado por su paso por la política y esta acusación criminal.

El caso mantiene una vigilancia mediática constante, centrada en cómo se resolverá la situación jurídica de quien pasó de protagonizar batallas históricas sobre el ring a encarar un proceso de carácter penal por un delito de naturaleza sexual.

(Con nformación de Info7)

