Checo Pérez ya puso fecha para sus primeros puntos con Cadillac en Fórmula 1

El mexicano Sergio “Checo” Pérez ya tiene claro el momento en el que espera conseguir los primeros puntos con Cadillac en Fórmula 1, un objetivo ambicioso considerando que el equipo estadounidense apenas inicia su camino en la categoría. Tras el debut del monoplaza MAC-26 y el arranque de temporada en el Gran Premio de Australia, el piloto tapatío reconoció que el desafío es enorme, pero también dejó ver optimismo sobre el progreso que el equipo puede lograr durante los próximos meses dentro del campeonato mundial de Fórmula 1.

Para Checo Pérez, el inicio de esta nueva etapa no se mide solo por los resultados inmediatos, sino por la evolución del proyecto. Cadillac llegó a la Fórmula 1 con un periodo de desarrollo limitado, algo que inevitablemente se refleja en el rendimiento inicial del auto frente a las escuderías que dominan la parrilla.

Sin embargo, el mexicano considera que el verdadero reto es reducir esa distancia carrera tras carrera.

¿Cuándo espera Checo Pérez sumar sus primeros puntos con Cadillac en Fórmula 1?

El propio Checo Pérez dejó claro que el objetivo del equipo es conseguir sus primeros puntos antes del parón de verano de la Fórmula 1.

Según explicó el piloto mexicano en declaraciones retomadas por medios especializados, la meta es que el equipo pueda entrar en zona de puntos antes del Gran Premio de Hungría, programado para el 26 de julio, fecha que marca la pausa veraniega del campeonato.

Esto significa que Cadillac tendrá alrededor de 12 carreras para lograr ese objetivo, una tarea complicada si se considera que en el inicio de temporada la diferencia con las escuderías líderes supera los tres segundos por vuelta.

Aun así, Pérez insiste en que el enfoque está en el progreso continuo del proyecto.

El piloto ha señalado que desde el principio sabía que el arranque sería complicado, pero confía en que el desarrollo del monoplaza permita cerrar la brecha con el paso de las carreras.

El desarrollo del MAC-26 será clave para el progreso de Cadillac

Uno de los puntos que más destaca Checo Pérez es el trabajo técnico detrás del MAC-26, el monoplaza con el que Cadillac compite en esta nueva etapa en la Fórmula 1.

Después del Gran Premio de Australia, el piloto mexicano explicó que terminar la carrera fue un logro importante para un equipo que apenas comienza a consolidar su estructura.

La escudería enfrenta el desafío de construir una operación competitiva en tiempo récord, especialmente con las nuevas regulaciones técnicas que están transformando la categoría.

Checo Pérez incluso señaló que, tras completar la primera carrera, la “luna de miel” había terminado, ya que el siguiente paso ahora es enfocarse en mejorar el rendimiento en cada fin de semana.

El siguiente reto para el equipo llegará en el Gran Premio de China, donde la Fórmula 1 correrá bajo formato sprint, lo que reduce las sesiones de práctica y obliga a los equipos a optimizar cada minuto en pista.

Para Checo Pérez, el objetivo es claro: seguir desarrollando el auto, recortar diferencias y eventualmente llevar a Cadillac a la zona de puntos, algo que sería un paso enorme para el joven proyecto estadounidense dentro de la máxima categoría del automovilismo.