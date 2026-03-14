Chivas vs Santos: fecha y hora PARA ESTADOS UNIDOS en duelo clave para el Rebaño

El partido Chivas vs Santos de la jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX se perfila como un duelo clave para las aspiraciones del Guadalajara en la tabla general. En esta previa Chivas vs Santos, el Rebaño Sagrado llega con el objetivo de mantener su gran momento en casa y acercarse a los primeros puestos del campeonato, mientras que Santos Laguna buscará sumar puntos urgentes para abandonar el fondo de la clasificación. El encuentro se disputará en el Estadio Akron, un escenario que se ha convertido en una verdadera fortaleza para Chivas y que ahora podría ser testigo de un nuevo paso en su racha invicta.

El equipo dirigido por Gabriel Milito llega motivado tras una victoria importante en el clásico tapatío frente a Atlas, resultado que fortaleció la confianza del plantel. Gracias a esa regularidad, Chivas ocupa actualmente el tercer lugar del Clausura 2026 con 21 puntos, producto de siete triunfos, dos derrotas y un partido pendiente frente a León.

Por su parte, Santos Laguna atraviesa un momento complicado en el torneo. Aunque logró una victoria reciente ante Tijuana, el conjunto lagunero continúa en el último puesto de la clasificación, lo que convierte este duelo en una oportunidad crucial para cambiar su rumbo.

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¿Puede Chivas romper una marca histórica en el Estadio Akron?

Uno de los principales atractivos de este Chivas vs Santos del Clausura 2026 es la posibilidad de que el Guadalajara iguale una de sus mejores rachas como local.

El Rebaño Sagrado acumula ocho partidos consecutivos sin perder en el Estadio Akron, una serie positiva que comenzó en el Apertura 2025 y que refleja el dominio del equipo cuando juega frente a su afición.

Durante este periodo, el conjunto rojiblanco ha sumado siete victorias y un empate, incluyendo triunfos ante rivales importantes como Rayados, América y Pachuca. Este rendimiento ha consolidado al estadio zapopano como uno de los escenarios más difíciles para los visitantes en la Liga MX.

Si Chivas logra al menos un empate frente a Santos Laguna, alcanzará nueve partidos consecutivos invicto como local, acercándose a su mejor registro histórico de once encuentros sin derrota logrado entre 2017 y 2018.

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Las bajas de Chivas que podrían influir en el partido ante Santos

A pesar del buen momento que vive el equipo, Chivas tendrá algunas ausencias importantes para enfrentar a Santos Laguna en la jornada 11.

El mediocampista Daniel Aguirre no estará disponible debido a una suspensión tras acumular cinco tarjetas amarillas. A esta baja se suma la del experimentado Luis Romo, quien continúa recuperándose de una lesión.

Además, Eduardo García y Leonardo Sepúlveda no fueron incluidos en la convocatoria por decisión técnica, lo que obligará al entrenador Gabriel Milito a realizar algunos ajustes en su planteamiento.

Estas ausencias podrían abrir oportunidades para otros futbolistas dentro del plantel rojiblanco, en un partido donde Chivas buscará mantener su fortaleza como local y seguir peleando en la parte alta de la Liga MX.

Para los aficionados latinos en Estados Unidos, este encuentro será una oportunidad de seguir uno de los partidos más interesantes de la jornada.

Chivas vs Santos: Horario para Estados Unidos

El partido Chivas vs Santos se jugará el sábado 14 de marzo de 2026 en el Estadio Akron de Zapopan, Jalisco.

Horarios en Estados Unidos:

7:07 PM Hora del Este

6:07 PM Hora del Centro

4:07 PM Hora del Pacifico