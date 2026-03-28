Colombia vs Francia en Estados Unidos: fecha y hora del amistoso internacional

Colombia vs Francia en Estados Unidos será uno de los amistosos internacionales más atractivos de la Fecha FIFA previa a la Copa Mundial de la FIFA 2026. La Selección Colombia buscará recuperarse tras su último resultado adverso, mientras Francia intentará confirmar su condición de favorita en un duelo de alto nivel que se disputará en Washington. El encuentro genera expectativa entre la comunidad de latinos en Estados Unidos, que tendrá la oportunidad de ver a dos selecciones protagonistas del futbol mundial en un ensayo clave rumbo al Mundial 2026.

¿Cómo llega Colombia ante Francia previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La Selección Colombia afronta el amistoso con la necesidad de corregir detalles tras su reciente derrota. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo apunta a mejorar la solidez defensiva y recuperar confianza frente a un rival de jerarquía. El cuerpo técnico considera este compromiso como una prueba ideal para medir el nivel competitivo ante una potencia europea.

Colombia cuenta con futbolistas que pueden marcar diferencia en ataque, especialmente por velocidad y desequilibrio por las bandas. La intención del conjunto cafetero será mantener orden táctico y aprovechar transiciones rápidas. El duelo ante Francia también permitirá observar variantes pensando en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Francia, por su parte, llega con una base consolidada y con rotaciones previstas. El equipo europeo mantiene profundidad de plantilla y un funcionamiento colectivo que lo posiciona como uno de los candidatos al título mundial. Incluso con cambios, su estructura competitiva representa una exigencia máxima para Colombia.

Memo Ochoa en busca de Copa Mundial de la FIFA 2026

Un amistoso de alto nivel en Washington con figuras rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

El Colombia vs Francia en Estados Unidos ofrece un escenario ideal para ambos equipos. Para Colombia, significa enfrentarse a un rival de élite y medir su capacidad de respuesta. Para Francia, es la oportunidad de evaluar jugadores y mantener ritmo competitivo previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El partido también destaca por el contexto. La presencia de aficionados latinos en Estados Unidos asegura un ambiente intenso, con apoyo importante para la selección cafetera. Además, el duelo servirá como vitrina para futbolistas jóvenes que buscan consolidarse en sus selecciones.

En lo táctico, se espera un partido equilibrado. Colombia intentará cerrar espacios y apostar por velocidad ofensiva, mientras Francia buscará imponer posesión y jerarquía individual. Este tipo de encuentros suele definir conclusiones importantes para los cuerpos técnicos.

El Colombia vs Francia en Estados Unidos se jugará el domingo 29 de marzo en el FedEx Field de Washington. El encuentro comenzará a las 3:00 PM del Este (ET), 2:00 PM del Centro (CT) y 12:00 PM del Pacífico (PT). Un amistoso internacional que servirá como prueba clave rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.