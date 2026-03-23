ÚLTIMA HORA: Portugal perdería a otra figura, además de Cristiano Ronaldo, para su partido vs México previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Roberto Martínez, director técnico de la Selección de Portugal, convocó de último momento al portero Ricardo Velho, guardameta del Genclerbirligi de Turquía, como medida de precaución ante la posible baja del titular habitual Diogo Costa.

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Diogo Costa podría perderse el amistoso contra México

Diogo Costa, portero del Porto y titular habitual de la Selección de Portugal bajo la dirección técnica de Roberto Martínez, podría perderse el duelo amistoso ante México del próximo sábado 28 de marzo debido a problemas físicos.

Costa ha sido sometido a pruebas médicas para evaluar sus molestias y en breve se tomará una determinación sobre su participación en el duelo amistoso que sostendrá Portugal.

De momento, ha sido convocado Ricardo Velho como medida de precaución ante una posible baja de Costa, quien ya había sido llamado previamente por Martínez para anteriores convocatorias, pero sin tener minutos de juego.

Además de Diogo Costa, también habían sido convocados inicialmente los porteros José Sá y Rui Silva.

No solo Ricardo Velho fue convocado de última hora por la Selección de Portugal, sino que también se llamó a Paulinho, delantero del Toluca, para cubrir las bajas de Rodrigo Mora y Rafael Leao.

La Selección de Portugal se enfrentará contra México el próximo sábado 28 de marzo como parte de la preparación de ambos equipos de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y con motivo de la reapertura del Estadio Azteca. Posteriormente viajarán a Estados Unidos para medirse al conjunto de las Barras y las Estrellas el 30 de marzo.

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