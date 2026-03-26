La fecha decisiva para que México conozca a su último rival en la Copa Mundial de la FIFA 2026

México todavía necesita conocer a su último rival para Copa Mundial de la FIFA 2026 y esto será definido el próximo 31 de marzo, cuando concluya la Ruta D del repechaje UEFA y se confirme al último integrante del grupo de la Selección Mexicana. El conjunto mexicano ya conoce parte de su sector, pero aún espera a su oponente europeo entre Macedonia del Norte, Irlanda, República Checa o Dinamarca. La definición marcará un momento clave rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, especialmente para la planificación deportiva y el análisis del grupo que disputará el combinado nacional.

El cierre del panorama europeo deja solo cuatro selecciones con vida por ese último boleto. Cada una presenta un perfil distinto: desde la sorpresa balcánica hasta el poder ofensivo nórdico. El resultado no solo definirá el calendario final del grupo, también condicionará la estrategia de preparación para México, que será anfitrión y debutará ante su afición.

¿Cuándo conocerá México a su último rival en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El último rival México en la Copa Mundial de la FIFA 2026 se confirmará el 31 de marzo, fecha en la que el repechaje europeo determinará qué selección ocupará la última plaza disponible del Grupo A. Ese día finalizará la incertidumbre y la Selección Mexicana tendrá completo su camino en la fase inicial.

La expectativa es alta porque el rival saldrá de un cruce competitivo. Macedonia del Norte llega como la sorpresa potencial, Irlanda apuesta por su solidez física, República Checa presume poder ofensivo y Dinamarca aparece como la favorita por jerarquía y ranking.

Con esta definición, el cuerpo técnico mexicano podrá ajustar su preparación específica. Analizar estilos de juego, condiciones físicas y antecedentes será clave para encarar un grupo que ya proyecta un alto nivel competitivo.

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Dinamarca, Irlanda, Chequia o Macedonia: los posibles rivales de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Entre los candidatos, Dinamarca parte con ventaja. Su plantilla combina experiencia europea y talento joven, además de un funcionamiento colectivo sólido. Enfrentar a los daneses representaría un reto inmediato para México dentro del grupo.

República Checa ofrece un enfoque distinto, con un ataque directo y presencia física. Irlanda, por su parte, destaca por su orden defensivo y fortaleza aérea, mientras que Macedonia del Norte se caracteriza por su capacidad para sorprender, como ya lo ha hecho en eliminatorias europeas anteriores.

La definición del Grupo de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026 será determinante para medir el nivel de exigencia desde el arranque. Con Sudáfrica y Corea del Sur ya perfilados como rivales, la última plaza europea puede elevar considerablemente la dificultad.

El 31 de marzo marcará el momento definitivo. Ese día México conocerá a su último rival y comenzará la cuenta regresiva rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, un torneo histórico que se jugará en casa y que definirá el verdadero potencial del equipo mexicano.