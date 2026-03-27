Concacaf Champions Cup 2026: fechas y horarios en USA de los partidos de cuartos de final

La Concacaf Champions Cup 2026 entra en su fase decisiva con los cuartos de final, donde ocho equipos de la MLS y la Liga BBVA MX se enfrentan por un boleto que les permite avanzar a las semifinales del torneo. Si estás siguiendo de cerca la Concacaf Champions Cup te contamos cuáles son las fechas y horarios que debes tener en cuenta para poder disfrutar de los partidos.

🇲🇽CALENDARIO | SCHEDULE

🏆CONCACAF CHAMPIONS CUP 2026



Se definen los enfrentamientos de los 4tos de Final de la CCC.



Habra partidos de 🇺🇸MLS VS 🇲🇽LIGA MX en los 4 partidos para definir a los semifinalistas de la Copa de Campeones pic.twitter.com/ElpcAyCxeM — CNF Sports (@CNFconcacaf) March 20, 2026

Calendario y horarios de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2026

Los cuartos de final enfrentarán a LA Galaxy contra Deportivo Toluca, Cruz Azul contra Los Angeles FC, Club América contra Nashville SC y Seattle Sounders contra Tigres UANL. Los partidos de ida se jugarán el martes 7 y miércoles 8 de abril, mientras que la vuelta se disputará el martes 14 y miércoles 15 de abril. Cada serie definirá al equipo que avance a las semifinales del torneo.

Partidos de ida

Martes 7 de abril Nashville SC vs Club América – 20:00 ET (GEODIS Park, Nashville) Los Angeles FC vs Cruz Azul – 22:00 ET (BMO Stadium, Los Ángeles)

Miércoles 8 de abril Tigres UANL vs Seattle Sounders – 21:00 ET (Estadio Universitario) Deportivo Toluca vs LA Galaxy – 23:00 ET (Estadio Nemesio Díez)



Partidos de vuelta

Martes 14 de abril Cruz Azul vs Los Angeles FC – 21:00 ET (Estadio Cuauhtémoc, Puebla) Club América vs Nashville SC – 23:30 ET (sede por confirmar)

Miércoles 15 de abril LA Galaxy vs Deportivo Toluca – 21:00 ET (Dignity Health Sports Park, Carson) Seattle Sounders vs Tigres UANL – 23:30 ET (Lumen Field, Seattle)



¿Cómo le ha ido a los equipos mexicanos ante sus rivales?

El duelo entre Club América y Nashville SC llega con ligera ventaja para los estadounidenses, ya que ambos equipos ya se han enfrentado en dos ocasiones previas. En ambas citas, el resultado favoreció a los de Estados Unidos, lo que suma confianza para Nashville de cara a la llave de cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2026.

Por su parte, el único enfrentamiento registrado entre Los Angeles FC y Cruz Azul se remonta al año 2020, cuando disputaron un partido oficial en la Liga de Campeones de Concacaf. En aquella ocasión, los angelinos lograron la victoria por 2‑1, lo que les permite llegar a esta nueva eliminatoria con el historial a favor frente a los mexicanos.

En el caso de Tigres UANL y Seattle Sounders, el historial particular también está inclinado hacia el lado de los estadounidenses. De los tres partidos que han jugado en competiciones de Concacaf, los de Washington se han llevado dos triunfos y una derrota. Esto convierte a Seattle en el equipo con mejor balance en el historial directo frente a Tigres.

Por el contrario, Deportivo Toluca es el único club mexicano del cuadro de cuartos de final que mantiene números positivos frente a su rival de la MLS. En el único partido oficial disputado ante Los Angeles Galaxy, los Diablos Rojos lograron la victoria, lo que les da un pequeño margen psicológico de cara al duelo de la Concacaf Champions Cup 2026. Estos antecedentes suman peso táctico y mental a una fase donde cada detalle puede marcar la diferencia.