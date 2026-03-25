Cruz Azul vs Atlético Nacional en San José: dónde se juega el amistoso en EE.UU.

El amistoso Cruz Azul vs Atlético Nacional en San José, California que se jugará en el PayPal Park se convierte en uno de los partidos más atractivos de la Fecha FIFA del mes de marzo que todavía repartirá boletos a la Copa Mundial de la FIFA 2026. La Máquina y el conjunto colombiano se enfrentan en territorio estadounidense en un choque que reúne a dos clubes protagonistas muy seguidos por los aficionados latinos en Estados Unidos, con planteles competitivos y con el objetivo de mantener ritmo rumbo a la recta final de sus torneos.

Cruz Azul llega con buen momento futbolístico y con una base consolidada. El equipo mexicano ha mostrado equilibrio entre defensa y ataque, con un funcionamiento que lo mantiene como candidato en Liga BBVA MX. Este amistoso le permitirá probar variantes, rotar jugadores y sostener la intensidad competitiva en un escenario internacional que suele exigir más.

Atlético Nacional, por su parte, aterriza en California con confianza. El conjunto colombiano ha sido protagonista en la liga local, con una propuesta dinámica y ofensiva. Este encuentro representa una vitrina importante para medir su nivel frente a un rival mexicano y ante una afición latina que suele responder en Estados Unidos.

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¿Dónde jugarán Cruz Azul vs Atlético Nacional en San José, California?

El partido Cruz Azul vs Atlético Nacional se disputará en el PayPal Park de San José, California. El estadio se ha convertido en una sede habitual para encuentros internacionales, especialmente para clubes latinoamericanos que cuentan con gran respaldo en la región.

La elección de San José no es casual. La zona de California concentra una gran comunidad mexicana y colombiana, lo que garantiza un ambiente intenso. Este tipo de amistosos no solo sirven como preparación deportiva, también refuerzan el vínculo con los aficionados latinos en Estados Unidos.

Además, el PayPal Park ofrece condiciones ideales para ambos equipos. La cercanía del público, la calidad del césped y el ambiente competitivo convierten el escenario en un punto atractivo para este duelo entre Cruz Azul y Atlético Nacional.

¡GOLAZO DESCOMUNAL DE JOSÉ PARADELA | Juárez 0 - 2 Cruz Azul | J4 | Clausura 2026

Un duelo que mide a dos protagonistas del futbol latinoamericano

El enfrentamiento entre Cruz Azul y Atlético Nacional promete ritmo alto. Ambos equipos suelen apostar por presión, posesión y transiciones rápidas. Por eso, el amistoso puede convertirse en un partido abierto, con oportunidades en ambas áreas.

Para Cruz Azul, el reto será mantener su estructura y probar alternativas ofensivas. Atlético Nacional, en tanto, buscará imponer velocidad y dinamismo. El choque servirá para evaluar profundidad de plantel y ajustar detalles tácticos.

El partido Cruz Azul vs Atlético Nacional se jugará el miércoles 25 de marzo en el PayPal Park de San José, California. El horario será 22:30 ET, 21:30 CT y 19:30 PT en Estados Unidos, un dato clave para la afición latina que seguirá este amistoso internacional.