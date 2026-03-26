NFL: Cuánto dinero ganará Fernando Mendoza si es elegido pick uno del Draft 2026

Fernando Mendoza ya aparece en varias proyecciones como el gran candidato a encabezar el NFL Draft 2026 , y eso abre una pregunta enorme fuera del campo ¿Cuánto dinero podría llevarse si escucha su nombre con la primera selección global?

La respuesta corta es impactante, porque la proyección pública más sólida de ese lugar en el draft coloca el valor del contrato en decenas de millones de dólares, una cifra que por sí sola explica por qué el nombre del quarterback de Indiana genera tanto ruido.

La base de esa estimación está en Spotrac , que proyecta para el pick número uno de 2026 un contrato total de $54.56 millones de dólares dólares, con promedio anual de $13.6 millones y un bono por firma estimado en $36 millones de dólares. Esos números no son menores: marcan el tamaño de la apuesta que una franquicia haría por Fernando Mendoza, y también dimensionan el salto económico que daría un jugador que hoy ya es visto como material de NFL desde el primer día.

Fernando Mendoza y el NFL Draft 2026: cuánto podría ganar

Si esa línea se repite, el monto que Fernando Mendoza podría tener asegurado rondaría los 54,565,500 dólares, es decir, prácticamente todo el valor del contrato proyectado para la primera selección del NFL Draft 2026. Dicho de otra forma, la cifra garantizada que hoy puede detallarse con respaldo documental es una proyección de 54.56 millones, acompañada por un bono por firma estimado en 36.144 millones, que suele representar el golpe más fuerte de dinero inmediato para un novato de élite.

Eso cambiaría por completo la dimensión financiera de su llegada a la liga. Un bono por firma de 36,144,000 dólares significaría que una parte gigantesca del acuerdo estaría amarrada desde el arranque, mientras que el promedio anual proyectado de 13,641,375 lo colocaría en una franja económica reservada para prospectos que llegan con etiqueta de franquicia, expectativa de titularidad y presión total desde el día uno.

Pero el dinero no aparece por casualidad. La carrera de Fernando Mendoza tomó una velocidad brutal después de ganar el Heisman de 2025, premio que la propia organización del trofeo confirmó con 2,362 puntos en la votación y con un dato histórico adicional: se convirtió en el primer jugador de Indiana en conquistar ese reconocimiento. En la misma reseña oficial se señala que llevó a los Hoosiers al título del Big Ten, a una marca de 13-0 y al sembrado número uno del playoff colegial.

Fernando Mendoza llega al NFL Draft 2026 con el Heisman

Los números ayudan a entender por qué hoy se le mira como favorito para abrir el NFL Draft 2026. La página oficial del Heisman reporta que Fernando Mendoza completó 226 de 316 pases para 2,980 yardas y 33 touchdowns, además de sumar 240 yardas terrestres y seis anotaciones más por la vía terrestre. Ese mismo registro oficial añade que sus 33 envíos de touchdown lideraron la nación y que cerró la campaña con un notable 71.5 por ciento de pases completos, dos sellos de eficiencia y producción que enamoran a cualquier evaluador.

A ese expediente individual hay que agregarle el contexto colectivo. Su campaña de 2025 como una historia de película: llegó a Indiana tras transferirse desde Cal y terminó guiando al programa al primer campeonato nacional de su historia, una subida meteórica que disparó todavía más su valor rumbo al proceso del draft. Cuando un quarterback gana, produce y además levanta el título más grande del football colegial, su nombre deja de ser promesa y empieza a sentirse como un proyecto real de pick número uno.