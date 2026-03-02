¡DE LOCOS! El quarterback novato que podría tener a Tom Brady como maestro en la NFL

El joven quarterback Fernando Mendoza se mostró visiblemente ilusionado con la posibilidad de contar con Tom Brady como mentor, tras una sesión de entrevistas en el marco del NFL Scouting Combine en Indianápolis. Mendoza, proyectado como el pick uno del Draft 2026, describió a Brady como “el mejor mariscal de todos los tiempos” y dijo que tener la oportunidad de aprender de él sería “fantástico” y “muy significativo”.

La referencia a Brady cobra sentido porque el legendario pasador es parte del grupo propietario de Las Vegas Raiders, franquicia que posee la selección número uno del próximo Draft y que, por tanto, podría seleccionar a Mendoza, un entorno único para combinar juventud y experiencia. Fuentes presentes en el Combine señalaron que, además de la llamada de Brady durante las reuniones, la charla con la oficina de los Raiders fue “productiva” y dejó una buena impresión en el prospecto.

¿Cómo llegaría Fernando Mendoza a los Las Vegas Raiders?

Mendoza llega a este momento tras una temporada universitaria destacada, en donde ganó el Trofeo Heisman y condujo a Indiana a un título nacional, actuaciones que lo catapultaron como candidato a convertirse en la cara de una franquicia de la NFL. Analistas de los Estados Unidos valoran su inteligencia futbolística, disciplina y liderazgo, aunque también señalan áreas a pulir como la movilidad en bolsillo y la adaptación al juego profesional.

¿Qué opina Fernando Mendoza de la posibilidad de tener a Tom Brady como mentor?

En tono profesional y medido, el QB dejó claro que su objetivo inmediato es aprender y trabajar duro: “Desde el primer día tengo que aprender mucho; va a ser un largo viaje”, dijo, dejando entrever que la posibilidad de recibir guía de una figura como Brady no es un atajo sino una oportunidad de acelerar su proceso de maduración deportiva. A estas alturas, la narrativa alrededor de Mendoza combina expectativas elevadas y la promesa de una transición vigilada, en la que el factor mentor podría ser determinante para su desembarco en la NFL.

