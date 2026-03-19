La preocupante razón que aleja a Berterame de la Copa Mundial de la FIFA

La sequía de Germán Berterame, su presente en Inter Miami, la Concacaf Champions Cup 2026 y su lucha por un lugar en la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA colocan al delantero en el centro del debate. Tras la eliminación del club en el torneo regional y sin goles en el arranque de temporada, el atacante vive un momento crítico que podría impactar directamente en sus aspiraciones internacionales.

¿La falta de gol de Berterame en Inter Miami lo deja fuera de la Copa Mundial de la FIFA con México?

El arranque de Germán Berterame con Inter Miami ha sido muy distinto a lo esperado. Llegó como refuerzo clave para liderar el ataque en la MLS 2026, pero tras seis partidos disputados acumula 467 minutos sin marcar, una cifra que comienza a pesar en su evaluación deportiva.

La eliminación en la Concacaf Champions Cup 2026 agravó el contexto. El equipo dirigido por Javier Mascherano tenía este torneo como prioridad, respaldado por la inversión del propietario Jorge Mas, pero el proyecto sufrió un golpe temprano. En ese escenario, la falta de gol del delantero mexicano se vuelve aún más visible.

El problema no es solo estadístico. En el radar de la Selección Mexicana, la competencia se intensifica. Raúl Jiménez mantiene regularidad en Europa, mientras que Santiago Giménez apunta a recuperar protagonismo, y nombres emergentes como Armando “Hormiga” González presionan desde la liga local. La pelea por un lugar en el Copa Mundial de la FIFA se vuelve cada vez más exigente.

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Inter Miami y el calendario MLS 2026: la última oportunidad de reacción para Berterame

El margen de error se reduce para Berterame y Inter Miami. Sin competencia internacional en el corto plazo, el enfoque total está en la MLS 2026, donde el club buscará defender su título y recomponer su imagen.

El siguiente reto será ante New York City FC, actual protagonista en la Conferencia Este. Este partido representa una oportunidad inmediata para que el delantero rompa su sequía y recupere confianza. En el análisis técnico, Berterame necesita mejorar su movilidad en el área y su eficacia en el último toque, aspectos que han sido irregulares en este inicio.

Además, el calendario ofrece un momento simbólico: el debut en el Nu Stadium el próximo 4 de abril. Este escenario puede convertirse en un punto de inflexión tanto para el jugador como para el equipo. Un gol en ese contexto no solo rompería la racha, también podría reactivar su candidatura con la Selección Mexicana.

El tiempo corre y la exigencia aumenta. En una liga cada vez más competitiva como la MLS, el margen para adaptarse es mínimo. Para Germán Berterame, los próximos partidos no solo definirán su temporada, sino también su sueño mundialista.