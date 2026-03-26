Inter Miami sueña con Messi y Bernardo Silva juntos pero hay obstáculos por librar

El Inter Miami y el fichaje de Bernardo Silva toma fuerza abriendo la posibilidad de ver a Lionel Messi y Silva juntos en la MLS después de la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero el club de Florida enfrenta obstáculos clave. El contrato del portugués, el interés de Juventus y Galatasaray, además del impacto financiero en el tope salarial, complican una operación que ilusiona a los latinos en Estados Unidos. La directiva sigue de cerca la situación del jugador del Manchester City, cuyo vínculo termina el 30 de junio, y evalúa una oferta para convencerlo de compartir vestidor con Messi en un proyecto pensado para competir y potenciar la liga rumbo al torneo mundialista.

La posibilidad de unir a dos talentos de élite no solo elevaría el nivel deportivo del Inter Miami, también reforzaría el atractivo mediático de la MLS. Sin embargo, la negociación no depende únicamente del deseo del club, sino de factores deportivos, económicos y de competencia internacional que podrían cambiar el desenlace.

¿Qué obstáculos enfrenta Inter Miami para fichar a Bernardo Silva y juntarlo con Messi?

El primer obstáculo del Inter Miami para el fichaje Bernardo Silva es la competencia europea. Juventus y Galatasaray monitorean la situación contractual del portugués y buscan adelantarse con propuestas deportivas inmediatas antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ambos clubes ofrecen continuidad en el futbol europeo, un factor que todavía pesa en la decisión del mediocampista.

Otro punto clave es el salario. Bernardo Silva llega desde la Premier League con un contrato elevado, lo que obliga al Inter Miami a reorganizar sus plazas designadas y el presupuesto salarial. Aunque la MLS permite flexibilidad con figuras franquicia, el club debe equilibrar la plantilla sin comprometer la estructura financiera.

También entra en juego el factor competitivo. Silva prioriza minutos de alto nivel. La MLS crece, pero el futbol europeo mantiene un ritmo distinto. Convencerlo implica garantizar protagonismo deportivo y un proyecto sólido alrededor de Messi.

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El papel de Messi y la salida del Manchester City cambian el panorama

La presencia de Messi es la principal carta del Inter Miami. Compartir cancha con el argentino representa una oportunidad única para Bernardo Silva, tanto en lo deportivo como en lo comercial. Además, el estilo ofensivo del equipo encaja con las características del portugués, lo que facilitaría su adaptación.

El futuro del mediocampista en el Manchester City también influye. Su posible salida gana fuerza y su representante, Jorge Mendes, explora alternativas. Esto abre la puerta a ligas emergentes como la MLS, especialmente con el crecimiento del futbol en Estados Unidos previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Inter Miami mantiene el optimismo. Si supera la competencia europea y ajusta el aspecto financiero, el club podría concretar uno de los fichajes más impactantes en la historia reciente de la MLS y formar una dupla que cambiaría el panorama del futbol en Norteamérica.