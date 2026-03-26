Javier Aguirre habló sobre la ausencia de Diego Lainez ante Portugal

La Selección Mexicana vive una etapa de definición rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, y la ausencia de Diego Lainez en la última convocatoria generó dudas sobre una posible indisciplina. Sin embargo, Javier Aguirre fue claro: el futbolista no fue castigado y la única falta disciplinaria registrada en su proceso corresponde a Rodrigo Huescas. El técnico de la Selección Mexicana explicó que la decisión de no convocar al jugador de Tigres responde exclusivamente a criterios deportivos, dentro de un análisis más amplio del plantel previo a los partidos ante Portugal y Bélgica, considerados claves en la preparación mundialista.

El entrenador enfatizó que no considera justo centrar la discusión en un solo nombre cuando hay decenas de jugadores que tampoco fueron incluidos. Según Aguirre, el cuerpo técnico prioriza observar nuevas opciones y evaluar perfiles que puedan aportar en el cierre del proceso hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Por qué Javier Aguirre no convocó a Diego Lainez en Selección Mexicana?

La ausencia de Diego Lainez en Selección Mexicana provocó especulación inmediata, pero Javier Aguirre descartó cualquier acto de indisciplina. El técnico explicó que la convocatoria responde a necesidades puntuales del momento y a la intención de ver a otros futbolistas en posiciones similares.

Aguirre insistió en que la decisión fue completamente deportiva. El cuerpo técnico busca alternativas tácticas y variantes ofensivas para definir la lista final rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. En ese contexto, Lainez quedó fuera sin que esto represente una sanción o ruptura con el jugador.

Además, el entrenador subrayó que el proceso se mantiene abierto. El rendimiento en clubes, el momento físico y la competencia interna siguen siendo determinantes para futuras convocatorias. Por ello, el futbolista de Tigres aún tiene posibilidades de regresar si su nivel lo respalda.

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Rodrigo Huescas, la única indisciplina reconocida por Javier Aguirre

Mientras descartaba rumores sobre Lainez, Javier Aguirre confirmó que sólo ha existido una indisciplina durante su ciclo: el caso de Rodrigo Huescas. El jugador estuvo involucrado en un proceso judicial por exceso de velocidad en Dinamarca, situación que llevó al entrenador a no convocarlo para evitar presión mediática.

El técnico explicó que la decisión se tomó para proteger al futbolista y al grupo. Javier Aguirre también mencionó incidentes menores dentro del plantel, como retrasos o uso indebido del teléfono, pero aclaró que fueron situaciones internas sin impacto mayor.

El mensaje del entrenador es claro: la disciplina ha sido uno de los pilares de la Selección Mexicana en su camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026. La competencia interna continúa y las decisiones, como la ausencia de Diego Lainez, responden exclusivamente al rendimiento y a la planificación del equipo mexicano.