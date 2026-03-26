Respaldo de jugadores a Neymar pone a Carlo Ancelotti contra la pared

La posible convocatoria de Neymar con Brasil para disputar la Copa del Mundo de la FIFA 2026 continua dando de qué hablar. Los últimos en pronunciarse sobre el futuro del ex barcelona son dos de las figuras más importantes del fútbol mundial en la actualidad, como lo son Vinicius Jr. y Kylian Mbappé.

Vinicius quiere que Neymar esté con Brasil

Uno de los más claros en apoyar a Neymar es Vinicius Jr., figura del Real Madrid y pieza clave del nuevo proceso de Brasil . El madridista reconoció sin tapujos que el 10 fue uno de sus máximos ídolos cuando era niño, por lo que aclaró que su opinión “no es imparcial” al hablar de él. En declaraciones a medios brasileños, el delantero aseguró que Neymar está trabajando duro para volver a la selección y que la afición debe ser paciente con su proceso físico.

“La decisión depende del técnico”, dijo Vinicius, reforzando que Brasil hoy cuenta con un plantel amplio y competitivo, pero que tener a Neymar como alternativa siempre eleva el nivel de la plantilla. Sostuvo que la experiencia y la jerarquía del ex del Barcelona son una baza valiosísima para el grupo, sobre todo en un torneo como la Copa del Mundo de la FIFA, donde los detalles marcan la diferencia. El mensaje del madridista fue claro,respalda la presencia de Neymar en el equipo, pero deja en manos de Ancelotti la responsabilidad final.

Mbappé sale en defensa de Neymar para que sea convocado

Del otro lado del Atlántico, otra figura mundial se sumó al coro de apoyos. Kylian Mbappé, delantero estelar del Real Madrid y capitán de Francia, confesó que no puede imaginarse un Mundial sin Neymar. En una entrevista previa al amistoso entre Francia y Brasil en Estados Unidos, el francés recordó su etapa junto al carioca en el PSG y reiteró que el 10 tiene un peso específico poco común en el fútbol moderno.

“Yo no veo un Mundial sin Neymar, él va a estar ahí”, afirmó Mbappé, dejando en claro que, para él, la ausencia del brasileño en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 sería una rareza histórica. En el mismo sentido, el astro francés añadió que Neymar es uno de los grandes jugadores del planeta y que el mundial es la competición de las estrellas. El respaldo de otro gigante como Mbappé enciende todavía más la polémica sobre la oportunidad real de que Neymar calce los tacos en el torneo.

¿Qué dice Ancelotti sobre la convocatoria de Neymar con Brasil?

Detrás de todas estas voces, el hándicap físico de Neymar sigue siendo el gran filtro. Carlo Ancelotti ha dejado en varias ocasiones que su decisión no se basa en la popularidad del jugador, sino en su estado de forma. En ruedas de prensa recientes, el entrenador italiano ha insistido en que Neymar solo será considerado si está al 100 por ciento, no al 80 ni al 90.

“Neymar puede estar en el Mundial, puede llegar si está al 100%”, manifestó Ancelotti cuando se le cuestionó por su posible convocatoria. En el mismo contexto, explicó que la última lista de Brasil para los amistosos con Francia y Croacia fue pensada para medir a jugadores que ya vienen respondiendo en sus clubes, dejando a Neymar fuera de la convocatoria inmediata, aunque sin cerrar la puerta al Mundial 2026. El mensaje del técnico es claro: el talento del 10 no se duda, pero la condición física es la clave.