NBA: mexicano Karim López se declara elegible para el Draft 2026

Karim López ya dio el paso más importante de su joven carrera, el alero mexicano se declaró elegible para el Draft 2026 de la NBA y encendió la ilusión de ver a un jugador nacido en México meterse en la conversación grande del básquetbol mundial. No se trata de una simple formalidad, porque su nombre aparece hoy en proyecciones serias de primera ronda y eso lo pone en una ruta que hace apenas unos años parecía lejana para cualquier talento mexicano.

Mexico's Karim Lopez – the No. 11 prospect on ESPN's Big Board – has declared for the 2026 NBA draft and is projected to become the first Mexico-born first-round pick in league history.



Story with @JeremyWoo: https://t.co/nNCFvfqub3 — Shams Charania (@ShamsCharania) March 23, 2026

La noticia cobra todavía más fuerza por el momento en que llega, ya que Karim no aparece como una apuesta desconocida, sino como un prospecto que viene ganando terreno en los radares de analistas y scouts gracias a su evolución con los New Zealand Breakers. ESPN lo colocó en el puesto 11 de su big board rumbo al Draft 2026, mientras que Bleacher Report lo proyectó con el pick 12 en un mock reciente, dos referencias que sostienen la expectativa de verlo salir en la primera ronda.

Karim López podría hacer historia en el Draft 2026



El ascenso de Karim tiene respaldo en su rendimiento dentro de una liga que suele medir con dureza a los jóvenes prospectos, porque la NBL de Australia y Nueva Zelanda se ha convertido en un escenario seguido de cerca por franquicias de la NBA. En la temporada 2025-26 con los Breakers firmó 11.8 puntos, 6.1 rebotes y 1.9 asistencias por partido, además de un 50 por ciento de acierto de campo, cifras oficiales del club que explican por qué su nombre no deja de subir.

A ese crecimiento estadístico se suma un contexto que también llama la atención de los evaluadores: Karim ya mostró que puede producir ante rivales físicos, con ritmo profesional y bajo reflectores cada vez mayores. En este sentido destaca su partido de 32 puntos ante Melbourne el 30 de enero como una de las mejores muestras de su techo ofensivo, además de señalar que impuso una marca de anotación entre los Next Stars elegibles al draft en la NBL.

Su perfil también encaja con lo que hoy buscan muchos equipos en la NBA, donde los alas largos, versátiles y con margen de desarrollo tienen cada vez más valor en la construcción de planteles. López mide 6 pies y 9 pulgadas y cuenta con una envergadura de 7 pies y 1 pulgada.

Karim López apunta a primera ronda en el Draft 2026

La dimensión de esta historia va más allá del talento individual, porque si Karim confirma esas proyecciones y escucha su nombre entre los primeros 30 picks, abriría una puerta histórica para el basquetbol mexicano. De concretarse una selección en esa zona, se convertiría en el primer jugador nacido en México en ser elegido en la primera ronda del draft de la NBA.

También por eso su recorrido previo pesa tanto en la evaluación, ya que su desarrollo no fue casual ni improvisado, sino el resultado de un proceso competitivo fuera de su país desde muy temprano. El mexicano se mudó a España a los 14 años para integrarse al Joventut Badalona y después dio el salto a los Breakers en 2024, mientras que el club neozelandés también destaca su experiencia con la selección mexicana y su presencia en el Adidas Next Generation Tournament de París en 2024.

En esa formación también aparece una raíz familiar ligada al juego, su padre, Jesús Hiram López, fue integrante de la selección mexicana, un detalle que ayuda a entender la cercanía de Karim con el alto rendimiento desde muy joven. Ahora, con la elegibilidad ya confirmada y el foco encima de su nombre, lo que sigue será decisivo: el Draft Combine está programado del 10 al 17 de mayo en Chicago y el draft se celebrará a finales de junio, fechas en las que el mexicano buscará convertir la expectativa en una realidad de primera ronda.