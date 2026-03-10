Lo que Messi LOGRÓ en la MLS ahora lo pone JUNTO A Michael Jordan

Cuando Lionel Messi llegó al Inter Miami, muchos pensaron que sería un cierre tranquilo para su carrera. Pero la realidad ha sido muy distinta. En poco tiempo, el astro argentino transformó por completo el impacto del club en la MLS y ahora suma un reconocimiento simbólico que lo coloca en el mismo grupo que una de las mayores leyendas del deporte estadounidense: Michael Jordan.

El vínculo entre ambas figuras no está relacionado con goles ni con campeonatos directamente comparables. Sin embargo, un momento especial en la historia deportiva de Estados Unidos terminó uniendo al campeón del mundo con el ícono eterno de los Chicago Bulls.

Todo ocurrió después de que Inter Miami conquistara la MLS Cup 2025, un título que consolidó el impacto de Messi en el futbol estadounidense y que abrió la puerta a una tradición profundamente arraigada en la cultura deportiva del país.

¿Qué récord comparten Lionel Messi y Michael Jordan en Estados Unidos?

Tras conquistar la MLS Cup, el Inter Miami recibió una invitación especial: visitar la Casa Blanca, una tradición que en Estados Unidos se reserva para los campeones de las grandes ligas profesionales.

Con esa visita oficial, Lionel Messi pasó a formar parte de un grupo muy exclusivo de deportistas que han sido recibidos por el presidente estadounidense después de ganar un campeonato.

Dentro de esa lista aparecen nombres legendarios del deporte como Michael Jordan, Tom Brady, Serena Williams y LeBron James.

Para Messi, la invitación representó mucho más que un acto protocolario. Significó el reconocimiento institucional a su impacto dentro del deporte estadounidense desde su llegada a la MLS.

Aunque el argentino acumula títulos en Europa y una Copa Mundial de la FIFA, esta visita simboliza cómo su presencia ha trascendido el futbol para convertirse en un fenómeno cultural en Estados Unidos.

Lionel Messi va por otra marca histórica | ¡A solo 2 goles de los 900!

El impacto de Lionel Messi que transformó al Inter Miami y a la MLS

El impacto de Lionel Messi en la MLS fue inmediato y medible. En cuestión de semanas, las redes sociales del Inter Miami pasaron de tener alrededor de un millón de seguidores a más de 14 millones, un crecimiento pocas veces visto en el deporte profesional.

El fenómeno también se reflejó en las transmisiones. Durante el debut del argentino el 21 de julio de 2023, el partido entre Inter Miami y Cruz Azul generó más de 110 mil nuevas suscripciones al MLS Season Pass, el servicio de transmisión oficial de la liga.

Con resultados dentro del campo, títulos y un aumento explosivo en la popularidad del club, el proyecto deportivo del Inter Miami se convirtió en uno de los más influyentes del deporte norteamericano.

Mientras tanto, el récord que ahora une a Lionel Messi con Michael Jordan simboliza algo más grande que una simple coincidencia histórica: representa el momento en que el futbol logró abrirse paso definitivamente dentro de la cultura deportiva de Estados Unidos.

Y con la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el horizonte, el impacto de Messi en el país podría seguir creciendo.