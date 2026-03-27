Loco Abreu estalla y defiende a Memo Ochoa porque México no lo valora

La defensa de Sebastián “Loco” Abreu a Guillermo Ochoa reavivó el debate en torno al portero de la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El técnico uruguayo aseguró que México no valora la trayectoria de Memo Ochoa, quien está cerca de lograr un récord histórico con seis participaciones mundialistas. Las declaraciones llegan en medio de críticas por su convocatoria, pero también destacan el peso del arquero como referente del futbol mexicano y figura con reconocimiento internacional.

¿Por qué Loco Abreu dice que México no valora a Guillermo Ochoa?

Sebastián Abreu fue contundente al defender a Memo Ochoa. El entrenador subrayó que el guardameta mexicano está a las puertas de un logro que pocos futbolistas han alcanzado: disputar seis Copas del Mundo. Para el uruguayo, la discusión debería centrarse en disfrutar el momento y dimensionar lo que significa su carrera.

Abreu recordó que Ochoa ha mantenido un nivel competitivo durante casi dos décadas, algo poco común para un portero que ha vivido procesos mundialistas desde Alemania 2006 hasta Qatar 2022. Esa continuidad, según el estratega, debería generar orgullo en lugar de cuestionamientos.

Además, el técnico destacó la disciplina y profesionalismo del arquero, elementos que explican su permanencia en la élite. También resaltó que entrenadores y rivales internacionales siguen reconociendo la calidad del mexicano, lo que contrasta con la percepción crítica de parte de la afición.

Memo Ochoa en busca de Copa Mundial de la FIFA 2026

El récord histórico que Memo Ochoa buscaría en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Guillermo Ochoa podría convertirse en uno de los pocos futbolistas en disputar seis Copas del Mundo, un registro que lo colocaría en la élite histórica del futbol internacional. El arquero ha participado en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, y apunta a sumar la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Este posible logro reforzaría su legado como una de las figuras más importantes del futbol mexicano moderno. Más allá del debate deportivo, su experiencia también representa liderazgo dentro de un plantel que busca consolidarse para el torneo que se jugará en casa.

Las palabras del Loco Abreu no solo defendieron a Memo Ochoa, también abrieron la discusión sobre el valor de la trayectoria. Mientras algunos cuestionan su actualidad, otros destacan que su experiencia mundialista podría ser clave para la Selección Mexicana. Con el 2026 en el horizonte, el arquero continúa sumando argumentos para entrar en la historia grande del futbol.