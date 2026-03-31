Mauricio Pochettino frena rumores con Real Madrid y se enfoca en Estados Unidos

Mauricio Pochettino negó contactos con Real Madrid y reafirmó su compromiso con Estados Unidos rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en medio de rumores sobre su futuro, ajustes en la defensa, bajas sensibles y la necesidad de mejorar el rendimiento ante rivales europeos. El entrenador del conjunto estadounidense fue claro al asegurar que su prioridad es fortalecer al equipo y llegar con una base sólida al torneo, mientras evalúa a sus jugadores tras la derrota frente a Bélgica y antes del amistoso contra Portugal.

El técnico argentino puso fin a las especulaciones al asegurar que no ha existido comunicación con el club español y que su enfoque está totalmente centrado en el proceso con Estados Unidos. En un momento clave del ciclo mundialista, el estratega insiste en que la prioridad es consolidar el funcionamiento colectivo y corregir errores defensivos que se han repetido en los últimos partidos.

¿Pochettino dejará Estados Unidos por Real Madrid antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La respuesta del entrenador fue directa. Mauricio Pochettino descartó cualquier contacto con Real Madrid y explicó que no es momento de hablar del futuro. El técnico remarcó que el proyecto con Estados Unidos está en marcha y que el objetivo inmediato es mejorar el rendimiento competitivo antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El estratega también reconoció que los rumores forman parte del entorno del futbol, pero insistió en que su enfoque está puesto en el desarrollo del equipo. La meta es encontrar regularidad, especialmente en defensa, una zona que quedó expuesta ante Bélgica. Mauricio Pochettino considera que el equipo mostró momentos positivos, pero necesita sostener la intensidad durante todo el partido.

Además, el cuerpo técnico analiza el estado físico de varios jugadores. Johnny Cardoso quedó descartado por molestias musculares y regresó a su club, mientras que Chris Richards podría volver tras superar problemas en la rodilla. La disponibilidad del defensor sería clave para reforzar una línea que necesita liderazgo.

La clave para Estados Unidos en la Copa Mundial de la FIFA | TV AZTECA DEPORTES

Estados Unidos busca solidez defensiva antes del debut mundialista

Más allá de los rumores, el enfoque principal es el rendimiento dentro del campo. Estados Unidos mostró una primera mitad competitiva ante Bélgica, pero perdió consistencia en el complemento. Para el cuerpo técnico, ese tipo de desconexiones deben corregirse antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Richards, uno de los líderes defensivos, reconoció que el equipo necesita mayor contundencia física. El defensor considera que imponer presencia y agresividad ayudará a reducir espacios y dificultar el trabajo de los delanteros rivales. Esa identidad defensiva es una de las prioridades del entrenador.

Estados Unidos debutará en el Grupo D frente a Paraguay en California, donde también establecerá su campamento base. El objetivo es llegar con un equipo más compacto, capaz de competir ante selecciones de alto nivel. Mauricio Pochettino lo tiene claro: el foco está en mejorar partido a partido y consolidar una base que permita al conjunto estadounidense aspirar a una actuación sólida en la Copa Mundial de la FIFA 2026.