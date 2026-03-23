Messi agranda su leyenda y supera a Pelé en una estadística bastante particular

Lionel Messi volvió a sacudir al futbol con una de esas jugadas que parecen hechas para quedar en la memoria. En la victoria 3-2 del Inter Miami sobre New York City FC, el argentino marcó de tiro libre y convirtió una noche de MLS en un nuevo capítulo dorado de su carrera. No fue un gol más ni una postal repetida, fue el disparo que lo llevó a superar una marca histórica de Pelé y a confirmar que su zurda todavía sigue escribiendo historia al más alto nivel.

Gol de tiro libre para la remontada

El momento tuvo peso competitivo y también un enorme valor simbólico. New York City FC se había puesto 2-1 al minuto 59 con un gol de Agustín Ojeda, pero apenas dos minutos después apareció Messi con un cobro que cambió por completo el partido y el ambiente del encuentro. El remate del rosarino terminó dentro del arco para firmar el 2-2 parcial, antes de que Micael anotara al 74 el tanto de la remontada del Inter Miami. En cuestión de minutos, una desventaja se convirtió en triunfo y una falta cerca del área terminó por abrirle la puerta a otro récord monumental.

Lo más importante de esa jugada está en la cifra exacta que dejó. Con ese tanto, Messi alcanzó 71 goles oficiales de tiro libre y superó los 70 que registró Pelé en su carrera profesional. Esa es la estadística clave, ya no se trata de un empate entre dos leyendas, sino de un nuevo escalón para el capitán argentino, que ahora aparece por delante del brasileño en ese rubro específico. El dato es completamente verificable y le da una dimensión histórica a una noche que ya era grande por el peso del partido y por la reacción del equipo de Florida.

Messi, Inter Miami y el récord que superó a Pelé

La magnitud del logro crece todavía más cuando se recuerda que, a inicios de marzo, Messi había igualado a Pelé con 70 goles de tiro libre. Es decir, el zurdazo ante New York City FC no lo puso a la par del brasileño, sino que lo dejó definitivamente por encima en una categoría reservada para los grandes especialistas del balón parado. En pocas semanas pasó de alcanzar una marca histórica a romperla.

También vale la pena detenerse en la forma en que llegó ese gol. La pelota se desvió en la barrera antes de entrar, pero la jugada nació de la decisión, la técnica y la lectura de Messi para ejecutar una acción de máximo riesgo en un momento de presión. Esa capacidad para resolver bajo tensión es la que ha convertido sus cobros en una amenaza constante y en una de las grandes herramientas del Inter Miami desde su llegada a la MLS. Cuando el partido pidió precisión, temple y personalidad, apareció su zurda para cambiarlo todo.

Por eso este récord de Messi no puede leerse como un dato frío: representa otra señal de continuidad en una carrera que sigue encontrando nuevas formas de agrandar aún en la etapa más madura de su recorrido.

Así, la noche del Inter Miami ante New York City FC dejó bastante más que tres puntos. Dejó un gol de Messi, una remontada del Inter y un nuevo récord que ya forma parte de la conversación histórica del futbol.

